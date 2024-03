Ramadan 2024: solidarité tour ADO offre des vives et du matériels à la communauté soufis

La délégation de Solidarité Tour ADO a remis à Cheick Soufi Mohamed Konaté et à ses adeptes un lot de présents du Président de la République composé de vivres, de non vivres et matériels d’appui à la grande mosquée Soufis de Port-Bouët.

Selon Ali Badara Konaté, Secrétaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d ‘Ivoire, « Nous sommes à la huitième édition dans le format actuel de solidarité tour ADO. Le but de cette caravane de solidarité, c’est d’apporter la solidarité du chef de l’État à l’ensemble des communautés religieuses qui constituent le corpus social de notre pays ».

Nous remercions Sunakari Tour à AGC 24 pour cet appui à la communauté ainsi qu’à tous les autres musulmans. Ce geste nous permettra de faciliter la rupture du jeûne chez les musulmans, nous souhaitons que Dieu accorde la force et la sagesse à notre donateur afin que d’autres personnes dans le besoin puissent bénéficier des fruits de cette solidarité agissante

« Après le départ de notre mentor El Hadj Amadou Gon Coulibaly, nous sommes à la quatrième édition de Sunakari AGC, mais nous sommes à la huitième édition de Solidarité Tour ADO. Et chaque année, le chef a fait ses dons et sollicite des bénédictions pour la Côte d ‘Ivoire » a déclaré Ali Badara Konaté, chef de la délégation.

« Cette année, de façon spécifique, nous sommes venus demander des bénédictions pour la Paix et la Sécurité pour la Côte d’Ivoire ainsi ses pays voisins immédiats que sont la Guinée, le Mali, le Burkina, le Sénégal, etc. ».

« Cette période est spécifique et nous sommes le Vendredi Saint, et nous rentrons dans la dernière décade du mois de Ramadan. C’est une période spéciale où les invocations sont exaucées. Nous sommes en pleine retraite spirituelle depuis quelques jours, nous avons prié pour la paix dans le monde et en Côte d’Ivoire » a souligné le Cheick Soufi.