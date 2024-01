Rapports de la Cour des comptes : Des internautes réclament des têtes…

Les critiques et recommandations de la Cour des comptes suscitent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Des articles de presse sur des morceaux choisis et mettant en cause des ministères, des entreprises publiques et d’autres institutions publiques. Globalement, les réactions sont en faveur d’un encouragement de la Cour des comptes dans son rôle de contrôle de la chose publique.

Relativement aux recettes liées à la production des passeports et de la carte nationale d’identité sur X (Twitter), Maxime Konan (@MaximeKonan02) se contente de rappeler que seulement 792 000 FCfa figurent dans les livres pour l’exercice 2022, alors que la Cni coûte 5000 FCfa et le passeport 40 000 FCfa.

Romuald Kadjo (@RomualdKadj) estime que « dans un pays normal, des têtes devraient commencer à tomber ainsi que des poursuites judiciaires devraient être engagées ». Coulibaly Souleymane (@Couliba03854047) est de cet avis. Il indique : « Il est bien de reconnaître que les dirigeants de ses structures doivent rendre des comptes pour leur gestion du patrimoine national ».

Les réactions sont quasi-similaires quant à l’interpellation de la direction générale du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville par la Cour des comptes qui demandent que la lumière soit faite sur les recettes de la régie Imagerie par résonance magnétique (Irm) pour l’exercice 2020. Cela, tout en rappelant que les chiffres des trois années suivantes sont connus, alors que les dirigeants du Chu auraient fait état de ce que ces données n’ont jamais figuré dans les livres.

De nombreux commentaires raillent les dirigeants de l’institution hospitalière, vu que leurs propres données semblent mieux connues par d’autres. Sur X (Twitter), Koné Youssef (@Ouaka0112) ironise : « Qui gère la cour des comptes là même. Ne donnez pas AVC aux gens hein ! ».

Pour sa part, Mr Smile (@SamIbra04346773) s’interroge sur l’agenda de cette sortie de la Cour des comptes. « Pourquoi depuis 2020 c’est maintenant qu’on fait sortir le dossier ? », demande-t-il.

Sur son site Internet, la Cour des comptes épingle de nombreux ministères et leur fait des recommandations.