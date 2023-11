RDC : 6 morts, des maisons incendiées en Ituri

Des rebelles de l’Alliance Democratic Force ADF MTN originaires d’Ouganda ont effectué une incursion inattendue dans le village de Mabelenga, situé dans le territoire d’Irumu en province de l’Ituri, dans l’Est de la République Démocratique du Congo, provoquant le chaos et la terreur parmi la population et entraînant la mort de 6 civils.

L’attaque s’est déroulée le soir du lundi 6 novembre vers 20 heures, lorsque les rebelles ont ouvert le feu sur les habitants innocents de cette région voisine de Beni, dans la province du Nord Kivu. De plus, la société civile locale de la région a signalé que les rebelles avaient pénétré le village de manière inopinée avant d’ouvrir le feu. Le président des forces vives du territoire d’Irumu, Deogratias GOTABOGILI, a précisé que les assaillants avaient ciblé les civils. Ils ont tué 6 personnes et incendié une maison. « Le matin, nous avons enregistré 5 civils tués, et l’après-midi du mardi 7 novembre, nous avons découvert un autre corps. Les rebelles ont visé principalement les civils pour semer la confusion. Les autorités locales n’ont pas réussi à Intervenir, seules les forces armées de la RDC, les FARDC, sont venues en aide à la population menacée par l’ADF », a déclaré Deogratias GOTABOGILI.

En effet, les habitants de la région ont été réveillés par le bruit des tirs et ont été contraints de quitter la zone pour trouver des endroits qu’ils considéraient comme relativement plus sûrs. Aussi, les autorités de Kinshasa ont fait appel à l’armée ougandaise, l’UPDF, pour participer à une coalition militaire nommée « USUJA » aux côtés des FARDC, dans le but de traquer les rebelles ougandais responsables du deuil des civils tant dans le territoire de Beni au Nord Kivu que dans la région voisine de l’Ituri.

Alors que les habitants de la région espéraient un retour progressif de la paix, ils sont maintenant sous le choc et pleurent leurs proches. Les autorités ont lancé des opérations pour traquer les assaillants depuis la matinée du mardi 7 novembre 2023, avec la participation des troupes de la force conjointe FARDC-UPDF visant à protéger les civils.