RDC : Cindy Le Cœur envoie un message d’amour en chanson à Koffi Olomidé

Cindy Le Cœur et Koffi Olomidé filent le parfait amour aujourd’hui. Ils montrent qu’ils sont réellement ensemble. Une nouvelle chanson quasiment chantée par Cindy Le Cœur intitulée ‘’Mon bonheur’’, est un hymne d’amour adressé au chanteur congolais.

Cindy Le Cœur : « Mon bonheur s’écrit avec K »

Cindy Le Cœur et Koffi Olomidé profitent pleinement de leur amour. Ils ne cachent véritablement plus aux yeux du monde qu’ils forment dorénavant un couple merveilleux. Bien que la cheffe d’orchestre du Quartier Latin et le patron n’ont jamais ouvertement déclaré qu’ils entretenaient une aventure amoureuse. Il a fallu les différentes sorties médiatiques de la fille aînée du chanteur congolais, Didistone pour que les gens prennent au sérieux leur liaison

Et, depuis Cindy Le Cœur et Koffi Olomidé s’affichent régulièrement ensemble. La preuve, le couple a passé le Réveillon de Noël dans un restaurant chic à Paris accompagné de trois enfants de la star de la Rumba congolaise. Mieux, ils sortent des chansons en duo qui en disent long sur leur idylle. Le jour du Réveillon de la Saint-Sylvestre, un clip de Cindy Le Cœur en featuring avec Koffi Olomidé a été dévoilée sur les réseaux sociaux.

C’est une chanson d’amour d’environ 6 mn sous une cadence musicale Salsa baptisée ‘’Mon bonheur’’ dont le clip a été tourné aux Etats-Unis. Cindy exprime à travers cette belle mélodie musicale son profond amour à Koffi Olomidé dont les paroles sont en partie chantées en Lingala avec des mots en français. ‘’Mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur s’écrit avec K. L’amour simplement, mon Koffi. Koffi, mon bébé, Koffi, mon bonheur, Koffi, mon amiral, ma friandise’’, sont les quelques mots en français adressés au chanteur congolais par Cindy Le Cœur. Même, vers la fin du clip où apparaît le Grand Mopao le couple s’embrasse convenablement pour montrer vraiment à tous qu’ils forment un beau couple.