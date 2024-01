RDC- deuxième quinquennat : Félix Tshisekedi dévoile ses ambitions

Le Président Félix Tshisekedi met l’accent sur des priorités cruciales pour le bien-être des citoyens de la République démocratique du Congo (RDC) au cours de son deuxième mandat. La création d’emplois, la protection du pouvoir d’achat et la sécurité des populations sont des objectifs fondamentaux pour assurer un développement équilibré et durable.

La lutte contre le chômage, (en particulier en mettant l’accent sur les jeunes, les femmes et les personnes handicapées), est une approche stratégique pour dynamiser l’économie et promouvoir une croissance significative selon le Président Félix Tshisekedi. Cette initiative vise à générer des opportunités d’emploi qui contribuera non seulement à réduire le chômage, mais également à renforcer la stabilité sociale en offrant des perspectives d’avenir aux segments de la population les plus vulnérables.

En effet, la protection du pouvoir d’achat des ménages est tout aussi cruciale pour le Président Félix Tshisekedi, surtout dans le contexte des défis économiques. Pour cela, la mise en place de politiques pour soulager les pressions financières sur les citoyens et garantir l’accès aux besoins essentiels contribuera à améliorer la qualité de vie de la population.

En suite, la priorité accordée à la sécurité nationale sera également priorisée pour créer un environnement propice au développement économique et social. À l’occasion de son discours, il a également fait une projection au niveau du secteur de la sécurité. Ainsi, il envisage renforcer ce secteur afin d’assurer la tranquillité des citoyens et à favoriser un climat de confiance propice aux investissements et à la croissance.

En outre, le président démontre une vision inclusive et ambitieuse pour l’avenir de la RDC. Il met aussi l’accent sur l’autonomisation et la promotion des femmes, l’inclusion sociale et la protection des personnes vulnérables. Ces objectifs reflètent la volonté de créer une société équitable, où chaque citoyen a la possibilité de contribuer au développement national.

Enfin, l’engagement envers le développement économique durable souligne la vision à long terme du président pour la prospérité de la RDC. En combinant ces priorités, le gouvernement peut espérer créer un avenir plus stable, équitable et prospère pour la République démocratique du Congo.