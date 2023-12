RDC : Didistone clame qu’elle n’a pas abandonné Dieu

Bien que la fille de Koffi Olomidé ait rechuté dans la musique profane, sa relation avec Dieu ne souffre d’aucun obstacle. Sa foi avec le Seigneur est bien réelle.

Entre sa foi en Dieu et son rapport avec la musique mondaine, il y a une différence. C’est ce que la fille aînée de Koffi Olomidé, Didistone essaye de faire comprendre aux personnes qui croient que la mannequin congolaise a définitivement tourné le dos à son rapprochement très fort avec l’Eternel. Il a suffi qu’elle annonce simplement : ‘’Rechute’’, au détour d’une question sur le sujet sur les réseaux sociaux pour que les internautes congolais se mettent en branle.

Ils sont vraiment intraitables et l’affaire est revenue de plus belle. C’est sa relation avec Dieu qui a fait l’objet encore d’interrogation de la part d’un autre internaute sur la blogosphère. La top-model agacée, on peut le dire, a coupé court à ses nombreuses supputations. ‘’Qui t’a dit que je m’étais détournée de Christ ? Vous ne connaissez pas mon cœur, ma relation avec Dieu, ma vie de prière, mon témoignage, mes combats, etc.’’, répond-t-elle cash.

Pour mettre tout le monde d’accord, elle ajoute ceci : ‘’Quand j’ai dit ‘’rechute’’, je faisais uniquement référence à mon rapport avec la musique’’. Espérons que c’est maintenant définitivement clair dans l’esprit de tous. Didistone n’a aucunement abandonné le chemin du Seigneur. Bien que son combat pour se défaire pour de bon de la musique profane est toujours long.