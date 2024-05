RDC : Fabregas déshabille l’une de ses danseuses en pleine répétition et s’excuse

Le chanteur congolais, Fabregas a vu la colère des congolais s’abattre sur lui. En pleine répétition, celui qu’on appelle Le Métis noir a demandé à l’une de ses danseuses d’ôter sa culotte pour danser.

Fabregas demande pardon après avoir intimé l’ordre à l’une de ses danseuses d’ôter sa culotte en pleine répétition

Un scandale secoue depuis quelques jours le milieu de la musique en République Démocratique du Congo (RDC). Cette situation choquante éclabousse le chanteur congolais, Fabregas. C’est à travers une vidéo partagée sur les réseaux sociaux que la scène humiliante a été présentée.

En effet, dans la vidéo qui est devenue virale dont la scène s’est déroulée le week-end, l’on peut voir l’artiste qu’on appelle dans le milieu artistique congolais Le Métis noir d’intimer l’ordre à l’une de ses danseuses d’enlever sa culotte pour danser simplement lors d’une répétition.

Cette dernière que les médias congolais appellent Horline qui réticente au départ a fini par céder à la pression du public présent et de l’artiste lui-même, un scénario qui n’a pas du tout plus aux internautes qui ont vu cette séquence ont réagi vigoureusement. Nombreux sont ceux qui demandent aux autorités congolaises de sévir face à ce fléau qui gangrène l’univers du showbiz congolais.

Après cette scène dévalorisant la femme, le chanteur congolais a fait une vidéo sur sa page Facebook pour s’excuser de son geste. ‘’Je sais que j’ai eu à décevoir toutes les personnes qui apprécient ce que je fais. J’en suis extrêmement désolé et je sais pertinemment que malgré tous mes regrets on ne peut pas effacer le geste que j’ai commis. Je vous demande tout de même pardon de vous avoir fait si mal et à toutes les femmes que j’ai offensé je vous présente toutes mes excuses’’, dit-il.