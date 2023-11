RDC : le gouvernement soulage la peine des femmes en gestation

Le gouvernement congolais a initié plusieurs réformes dans le but d’assurer le bien être de la population. Parmi celles-ci, figure la gratuité de la maternité. Une initiative qui vise à réduire le taux de mortalité lié à l’accouchement au Congo. En effet, depuis l’avènement et la mise en application de cette réforme du gouvernement, on dénombre un nombre important de femmes dans les maternités où dans les centres de santé pour accoucher.

La gratuité de la maternité au RDC : une réforme appréciée par la population

À cet effet, cette politique, est une initiative du président Tshisekedi encouragée et saluée par la population. Pour ce faire, pour assurer de façon équitable le bien-être des femmes dans les centres, plusieurs dispositions ont été prises par le gouvernement congolais.

Parmi ces mesures prises, il y a : la construction des structures sanitaires équipées, accompagnée de tous éléments pouvant aider une femme en gestation d’accoucher dans des meilleures conditions.

Par ailleurs, les conditions de vie et de travail des personnels des différents centres de santé maternelle ont été revues. Le gouvernement congolais met en place les ressources financières qu’il faut pour la revalorisation du métier de sage femme et aussi celui des autres personnels en général.