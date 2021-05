Réconciliation : le Premier Ministre Patrick Achi échange avec des émissaires de l’ex-Président Laurent Gbagbo sur les modalités de son retour

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a reçu en audience, le 30 avril 2021 à Abidjan, des émissaires de l’ex-président Laurent Gbagbo pour échanger sur l’organisation de son retour en Côte d’Ivoire. La délégation était conduite par l’ancien ministre Assoa Adou.

” Nous venons d’échanger avec le Premier Ministre Patrick Achi sur l’organisation du retour du Président Laurent Gbagbo. Nous avions déjà entamé ces discussions avec le regretté Premier Ministre Hamed BAKAYOKO. J’ai exprimé, au nom de notre parti et au nom du Président Laurent Gbagbo, notre compassion au Premier Ministre et à tous les membres du gouvernement pour cette disparition. Nous reprenons le travail ce 30 avril pour préparer effectivement l’arrivée du Président Laurent Gbagbo… Le Premier Ministre s’est dit heureux et nous a assurés de son soutien et de celui du Président de la République. Il a souhaité que tout aille vite dans l’organisation de ce retour “, a dit Assoa Adou.

L’envoyé de Laurent Gbagbo dit avoir informé le Premier Ministre Patrick Achi de la mise en place d’un comité d’accueil national. Ce comité est composé de personnalités originaires de toutes les Régions de Côte d’Ivoire. Et d’ajouter qu’un autre comité dit “opérationnel”, présidé par le ministre Léon Monnet, travaillera sur le terrain pour la réussite de l’accueil.

Selon Assoa Adou, la date exacte de l’arrivée de l’ancien président ne sera communiquée qu’à l’issue des séances de travail avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale et de son homologue de l’Intérieur et de la Sécurité.

