Reconnaissance : L’émission Tonnerre offerte aux populations d’Abobo

A quelques jours des fêtes de fin d’année, le conseil municipal avec sa tête le maire Kandia Camara a décidé d’égayer les populations de la commune d’Abobo, en leur offrant le samedi 18 novembre 2023, à la place Hamed Bakayoko de la mairie, l’émission de divertissement de la Rti2, dénommée « Tonnerre ».

En dépit de la pluie par intermittence, les populations sont sorties nombreuses pour ne pas se faire compter l’événement. A cet effet, dès 18 heures, enfants, jeunes, vieux et vielles, ont pris d’assaut la mythique place Hamed Bakayoko de la mairie pour être témoins de ce concert. Mais cet effet, évènement d’envergure, plusieurs artistes et non des moindres ont effectué le déplacement. Les artistes qui ont pris effectivement, sont entre autrrs, e teaureau Roseline Layo, Antoinette Allany, Maguy et Cecile, Maréchal DJ, Mawa Traoré , Obams , Antoinette Allany,Lampté, Yves le Beni, Willy de zouglou maker’s, Poignon, Alan Bill, Dozy la Dose et plusieurs artistes de la commune.

« Le conseil municipal a décidé de vous offrir cette belle émission pour vous permettre de vous enjailler », a expliqué la première magistrate de la commune.

« Nous avons une brave population, des hommes et des femmes qui se battent chaque jour pour s’occuper de leurs familles, qui travaillent pour la Côte d’Ivoire à travers différents métiers. C’est pourquoi nous avons décidé au niveau du conseil municipal de leur offrir un moment de détente. Oui malgré la pluie vous êtes là et je voudrais vous remercier pour votre présence », a réitéré le maire Kandia camara.

Pour le maire Kandia Camara, Abobo sera de plus en plus zo parce qu’ayant un conseil municipal formidable soucieux du développement de la commune. « Nous avons beaucoup de projets pour la commune. Nous allons continuer de construire des routes, de réhabiliter celles qui sont en difficulté, construire des écoles, des centres de santé mais surtout nous allons trouver du financement pour les jeunes et les femmes », a promis Kandia Camara, qui a annoncé le recrutement dans les jours à venir 500 jeunes dans le cadre des Thimo.

Au nom du conseil municipal, Kandia Camara a remercié les populations d’Abobo pour les dernières élections municipales qui se sont déroulées dans la paix, la cohésion sociale. « Nous avons un consil municipal qui regroupe tout le monde, plusieurs partis politiques, c’est le vivre ensemble, c’est agir ensemble. Et c’est ensemble que nous allons développer notre belle commune », conclu le maire.