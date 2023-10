Réduction de la consommation d’énergie : Une ligne de crédit de plus 11, 4 milliards de FCFA à la disposition des entreprises

Dénommé Sunref (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) Côte d’Ivoire, la maitrise d’œuvre locale est assurée par Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci).

Ce programme est doté d’une ligne de crédit à taux concessionnel d’un montant de 17,5 millions d’euros soit 11 481 275 967 FCFA. Cette ligne est mise à la disposition de deux banques partenaires, que sont la Société Générale et Nsia Banque pour financer des projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

Il faut indiquer que ce programme aide ainsi les entreprises à acquérir des équipements de meilleure qualité, à réaliser des économies de coûts et à gagner en compétitivité. En Côte ce sont les deux banques citée plus haut ont saisi cette opportunité de la finance verte.

En Côte d’Ivoire, ce programme vise à renforcer la sensibilisation des acteurs privés aux bénéfices des économies d’énergies et des énergies renouvelables ; favoriser le développement d’une offre de services techniques locaux fiable et adaptée ; apporter aux banques partenaires une mise à niveau technique, financière et commerciale sur les problématiques du secteur privé, permettre aux banques partenaires de constituer un portefeuille pilote d’investissements dans ces secteurs et les accompagner dans la définition de leur propre filière finance verte.

Ce programme qui court sur deux ans entend renforcer les capacités de la maîtrise d’ouvrage locale du programme, la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), principale fédération patronale ivoirienne en matière d’orientation et d’appui aux entreprises sur les investissements verts.

En termes d’impact, le projet permettra de favoriser le développement d’une croissance plus durable, notamment dans le secteur industriel, en réduisant la facture énergétique des entreprises. Les projets d’efficacité énergétique financés devraient permettre de réduire la consommation d’énergie finale de 40 GWh/an et les émissions de gaz à effet de serre de 25 kt éq. CO2/an. Selon l’Afd le projet pourra en outre accompagner le développement de petits investissements privés dans les énergies renouvelables qui émergeront dans le sillage des textes de réforme.