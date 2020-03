Reforme constitutionnelle : l’opposition significative dit non!

La tension socio-politique ivoirienne fait couler de l’ancre et la salive depuis l’annonce de la modifiction de la constitution.

L’opposition a dit non à la modification de cette dernière.

Ci dessous, la déclaration de L’opposition politique de Côte d’ivoire relative au projet de revision de la constitution du 8 novembre 2016.

Le Président de la République, M. Alassane OUATTARA, devant le Parlement ivoirien réuni en Congrès, le jeudi 5 mars 2020, à Yamoussoukro, a annoncé au cours de son message sur l’état de la Nation, sa décision de ne pas être candidat, à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et sa volonté de procéder à la révision de la Constitution du 8 novembre 2016.

L’opposition politique ivoirienne réunie dans les plateformes CDRP, EDS, FPI/ AFD, LMP et les partis politiques URD et LIDER, se félicite de la décision du Chef de l’Etat de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Cependant, en ce qui concerne la révision de la constitution du 8 novembre 2016, adoptée par voix référendaire et qualifiée par le Président Alassane OUATTARA, lui-même de texte moderne, harmonieux, ayant permis de retirer tous les articles confligènes de la constitution de 2000, l’opposition politique ivoirienne, réitère son refus de la révision de la constitution du 8 novembre 2016 et demande au Chef de l’Etat, de laisser l’opportunité au prochain Président de la République, d’initier toute révision constitutionnelle qu’il jugera nécessaire.

Par ailleurs, l’opposition politique ivoirienne rappelle, au Président Alassane OUATTARA qu’il ne lui appartient pas de «transférer » le pouvoir d’Etat à ce qu’il qualifie de jeune génération qui aurait appris auprès de lui, mais au seul peuple souverain de Côte d’Ivoire, de désigner son Président au suffrage universel direct.

Enfin, l’opposition ivoirienne significative demande à tous les démocrates de Côte d’Ivoire de rester mobilisés et d’être à l’écoute des mots d’ordre afin de faire échec par tous les moyens démocratiques constitutionnels, au « tripatouillage » de la constitution du 8 novembre 2016, décidé par le Président Alassane OUATTARA.

Fait à Abidjan, le 6 mars 2020.

Pour l’opposition politique ivoirienne.

M. OUATTARA Gnonzié

Président du RPP

