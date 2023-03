Réforme des retraites: Emmanuel Macron répond aux syndicats mais ne bouge pas

Après la forte mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites, les syndicats ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron pour lui demander une rencontre. Dans la dernière ligne droite de l’examen du texte au Parlement et avant les prochains appels à la grève et la manifestation, les 11 et 15 mars, ils veulent mettre le président français sous pression.

Philippe Martinez de la CGT l’a redit ce vendredi matin : « La balle est dans le camp du président ». Ce que les syndicats espèrent, c’est qu’Emmanuel Macron les reçoive et dans la lettre qu’ils lui ont adressée, ils sont très clairs : le silence de l’exécutif face à la mobilisation sociale contre la réforme des retraites pose « un grave problème démocratique ». Les syndicats qui déplorent l’absence de contacts avec l’Élysée ou Matignon depuis des semaines, mettent en garde contre la colère que cela pourrait engendrer dans la population.

Les dirigeants syndicaux Laurent Berger, de la CFDT, et Philippe Martinez, de la CGT, photographiés côte à côte lors de la manifestation du 19 janvier 2023, à Paris, contre la réforme des retraites.

Les dirigeants syndicaux Laurent Berger, de la CFDT, et Philippe Martinez, de la CGT, photographiés côte à côte lors de la manifestation du 19 janvier 2023, à Paris, contre la réforme des retraites. AP – Lewis Joly

Dans la majorité, on fait mine de ne pas voir le problème autour de ce silence présidentiel. Un ministre balaie même la critique en expliquant que « Macron n’est pas du genre à se planquer ». L’argument mis en avant, c’est qu’il s’agit de « séparer les temps » et de « respecter » celui du Parlement.

Pourtant, ce vendredi matin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dégainé l’arme constitutionnelle du vote bloqué devant le Sénat, qui va devoir se prononcer par un seul vote sur l’ensemble du projet de loi. Il s’agit de contrer « l’opposition méthodique », a déclaré le ministre. L’article 44.3 de la Constitution utilisé va permettre que le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble de la réforme, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Chacun des quelque 1 000 amendements restants pourra cependant être défendu, a précisé la présidente de séance, Nathalie Delattre. Les échanges vont donc encore durer.

Comments

comments