Régionales dans le Worodougou: Bouaké Fofana reçoit le soutien des familles Soumahoro et Bakayoko

Le ministre Bouaké Fofana conduit la liste du Rhdp aux régionales dans le Worodougou. Avant le démarrage de la campagne, Bouaké Fofana et sa délégation sont allés, le 15 août, saluer les familles d’Amadou Soumahoro, le défunt président de l’Assemblée nationale et du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko. Heureuse de la visite du candidat du Rhdp aux régionales, la famille Soumahoro, dans son ensemble, a exprimé son soutien sans faille à la candidature du ministre Bouaké Fofana.

En son nom, Soumahoro Daouda a rappelé les bons rapports qui existaient entre le ministre Bouaké Fofana et Amadou Soumahoro. Selon lui, tout ce qui se raconte sur la supposée mésentente entre les deux hommes n’a aucun fondement. A sa suite, la matriarche Diomandé a fait des bénédictions pour la victoire de Bouaké Fofana au soir du 2 septembre.

« Le 2 septembre, nous allons vous réélire à la tête de la région du Worodougou », a-t-elle promis. Et de poursuivre : « Notre candidat est le ministre Bouaké Fofana et personne d’autre ».

De son côté, Koné Aboubacar Sidiki, secrétaire départemental du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), porte-parole du ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, a salué la reconnaissance de la famille Soumahoro à l’égard de son mandant. Il a exhorté ses hôtes à demeurer vigilants, car certains ne jouent pas franc-jeu avec le Rhdp dans la région. La famille et la délégation se sont ensuite recueillies sur la tombe de l’ex-président de l’Assemblée nationale. Des prières ont été dites pour le repos de l’âme de l’illustre disparu. Après la visite à la famille Soumahoro, la délégation a mis le cap sur le ranch de l’ex-Premier ministre Hamed Bakayoko où celui-ci repose. Après un moment de recueillement sur la tombe du «Golden Boy», la famille Bakayoko a décidé de faire des bénédictions dans la mosquée du caveau. La séance de prière conduite par l’imam adjoint de la grande mosquée de Séguéla, Issiaka Bakayoko, a été un moment de prière pour la victoire du ministre aux élections.