Régionales haut-Sassandra : Après sa victoire, Mamadou Touré accueilli en triomphe

Au lendemain de sa victoire aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), a été accueilli en triomphe par les populations de Daloa et de Gonaté le jeudi 7 septembre 2023.

Haut-Sassandra : Mamadou Touré annonce une fête pour célébrer sa victoire

Candidat élu au conseil régional dans le Haut-Sassandra avec plus de 78.000 voix contre moins de 53.000 pour son adversaire, Mamadou Touré a accueilli par les populations de Gonaté et Daloa. Ce jeudi 7 septembre 2023, des milliers de personnes se sont mobilisées, d’abord à Gonaté, ensuite à Daloa pour célébrer la victoire du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Aussitôt à sa résidence, Mamadou Touré et des cadres et élus du Haut-Sassandra ont échangé avec les chefs traditionnels et de communauté de Daloa. Pour lui, la victoire de la liste RHDP à ces régionales est celle du président de la République, Alassane Ouattara.

“Nous avons gagné. La victoire est certes importante, mais la manière de gagner est encore plus importante. Notre grande satisfaction, c’est le déroulement des élections dans le Haut-Sassandra sans heurts. C’est la première fois que dans notre région, des élections se déroulent dans la tranquillité. Si cela a été possible, c’est grâce à vous, les chefs traditionnels. Notre victoire est celle du président de la République. C’est parce que vous voyez les actions de développement que vous avez décidé de nous faire confiance”, a lancé Mamadou Touré devant les chefs traditionnels.

Aux populations déployées dans l’arrière cour de sa résidence, il a tenu le même langage. Le nouveau président du conseil régional du Haut-Sassandra a salué la maturité de l’élite politique du Haut-Sassandra, notamment le professeur Alphonse Djédjé Mady, qui l’a fait appeler par son premier vice-président pour le féliciter. Il a salué aussi le coup de fil reçu de Stéphane Kipré également.

Mamadou Touré a confié aux populations que la victoire est dédiée au président de la République. “Le Haut-Sassandra a choisi le président de la République. En votant pour le RHDP, c’est le président de la République que vous avez voté”, a insisté le ministreivoirien, accompagné par le maire de Daloa, Gbeuly Stéphane. Mamadou Touré a donné rendez-vous le 30 septembre 2023 aux populations pour la fête de la victoire. Mais bien avant, il les a rassurées de ce que toutes les promesses de campagne seront tenues.