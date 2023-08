Régionales Haut-Sassandra : Mamadou Touré annonce un investissement de plus de 23 milliards F CFA

Mamadou Touré a échangé avec les populations du départ de Vavoua le samedi 26 août 2023. Le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux régionales dans le Haut-Sassandra a promis un investissement de plus de 23 milliards dans la région.

Mamadou Touré : “Dès le 4 septembre le travail commence pour le développement du Haut-Sassandra”

Au lendemain du lancement de sa campagne à Issia, Mamadou Touré a communié avec les populations du département de Vavoua. Au cours d’un meeting, il a annoncé d’importants investissements au lendemain de sa victoire.

Mamadou Touré a annoncé que ces projets qui vont être mis en œuvre sur 5 ans portent sur la construction des marchés de proximité, la construction d’une unité de production de manioc, l’installation d’une ferme avicole, la construction d’un abattoir moderne, la construction d’un marché de gros, la connexion de 8281 ménages au réseau électrique, l’allocation mensuelle aux chefs du département, la construction des maisons de chefs et des femmes, la construction des centres de santé, l’installation de pompe à motricité humaine, la construction d’une décharge moderne, etc.

Selon le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, ces investissements de 23 135 846 316 F CFA permettront d’amorcer le développement de ce département. Soucieux de la sécurité et le développement économique de ses populations, Mamadou Touré a promis la construction d’un commissariat et la construction de micro finance.

“Dès le 4 septembre le travail commence pour le développement du Haut-Sassandra. Dès le 4 septembre le processus de développement du Haut-Sassandra démarre”, a-t-il insisté avant de demander à l’ensemble des populations du département de Vavoua de porter leur choix sur lui pour les élections régionales et Kalou Bonaventure pour les municipales.

Avant Mamadou Touré, Kalou Bonaventure a exhorté les populations de Vavoua à faire le bon choix, celui du progrès. Il a promis travailler pour le renforcement du secteur éducation et santé.

Notons qu’à cette rencontre, Gouali Dodo, cadre du RHDP du département de Vavoua, a assuré ces deux candidats de leur victoire au soir du 2 septembre. Il s’est adressé aux populations. “Ne vous trompez pas de combat. Nous nous battons pour le développement. Votons Kalou pour le développement de Vavoua et Mamadou Touré pour notre région”, a-t-il galvanisé.