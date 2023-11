Relations diplomatique et économique : L’Arabie Saoudite lance la première édition du sommet saoudo-africain

Le royaume d’Arabie Saoudite devrait accueillir du 10 au 11 novembre 2023 le 1er sommet saoudo-africain et le 5e sommet arabo-africain. Après l’annonce du report du 5e sommet arabo-africain, l’Arabie saoudite s’en tiendra à l’organisation du 1er sommet saoudo-africain où de nombreux Chefs d’Etat sont attendus.

Pour ce faire, le Conseiller à la cour royale Ahmed Bin Abdulaziz Kattan, émissaire du Roi d’Arabie Saoudite, Salman ben Abdelaziz Al Saoud avait effectué le déplacement à Abidjan, le 7 septembre 2023 pour en informer le Président Alassane Ouattara. Et lui transmettre l’invitation du souverain saoudien.

Ce 1er sommet saoudo-africain est très attendu des pays africains qui entendent renforcer leur relation dans divers domaines avec l’Arabie Saoudite.

Si ce sommet aura lieu, le ministère des Affaires étrangères a annoncé le report du 5è sommet arabo-africain à une date ultérieure en raison des développements actuels à Gaza. Une information rapportée par l’Agence saoudienne de presse.

« Le ministère des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite a annoncé qu’après coordination avec le Secrétariat de la Ligue des États arabes et la Commission de l’Union africaine, et afin de garantir que les événements politiques dans la région n’affectent pas le partenariat arabo-africain , qui repose sur la dimension développementale et économique, il a été décidé de reporter la date du cinquième sommet arabo-africain à une date à déterminer ultérieurement en raison des développements actuels à Gaza, nécessitant un appel à un sommet arabe extraordinaire et un sommet islamique pour discuter de la crise actuelle et de ses graves répercussions humanitaires », a expliqué, l’Agence saoudienne de presse le Ministère saoudien des Affaires Etrangères rapporté