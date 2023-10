Relations publiques : Un Ivoirien parmi les 25 innovateurs désignés en 2023

l’une des publications de l’industrie des relations publiques, au plan international, a publié son classement des vingt-cinq innovateurs de la région Europe Moyen Orient Afrique (EMA), désignés en 2023.

Un Ivoirien figure parmi ces personnalités choisies cette année qui marque d’ailleurs la 9è édition de ce classement. Il s’agit de Kwame Senu. « Je suis aux côtés d’innovateurs remarquables qui relèvent les défis du secteur des relations publiques, avec ingéniosité et créativité pour apporter des changements significatifs à un moment où ils sont plus nécessaires que jamais. Cette distinction est le fruit des efforts conjugués de l’ensemble de mes collègues au sein de THOP The Holding Opinion and Public mais aussi de nos partenaires qui nous font confiance en Afrique francophone », a réagi M. Kwame, ce vendredi 20 octobre 2023.

Il explique que depuis 2019, année à laquelle il a commencé cette aventure, il a reçu plusieurs accolades. Mais celle-ci « revêt une signification particulière de par sa célébration de l’innovation ».

De façon plus détaillé, le Média souligne que 56 % des innovateurs pour 2023 sont des femmes. La liste est à nouveau diversifiée, avec 32 % de personnes de couleur, dont 12 % de Noirs. Plus de la moitié (56 %) de la cohorte provient d’une agence, et 44 % sont des praticiens internes.

Ces innovateurs, pour la plus part, montrent la voie pour faire tomber les barrières et passer du discours à l’action sur tous les aspects de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, à la fois dans le monde de la communication et dans la société en général. Ceux-ci mettent l’accent sur l’Environnement, le social et la gouvernance (ESG) et le développement durable.

Parmi eux, l’on dénombre des professionnels qui effectuent un travail novateur dans la communication environnementale et la santé publique. La cohorte comprend également des spécialistes de l’image de marque, du numérique et des influenceurs.