Remaniement ministériel au Togo: nouveaux visages, nouvelle mission

Ce remaniement, effectué par décret présidentiel, voit l’arrivée de nouveaux visages au sein de l’exécutif, tandis que certains ministres changent de portefeuille. Les principales nominations sont les suivantes :

Général de Brigade Damehane Yark : Ministre d’État en charge de l’Eau et de l’Hydraulique Villageoise.

Kodjo Sévon Tépé Adedze : Ministre d’État, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme foncière.

Préfet Hodabalo Awate : Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires.

Yawa Kouigan : Ministre de la Communication, des Médias et porte-parole du Gouvernement.

Ambassadeur Calixte Batossie Madjoulba : Ministre de la Sécurité et de la Protection civile.

Kayi Mivedor : Ministre du Commerce, de l’artisanat et de la consommation locale.

Manuella Modoukpe Santos : Ministre de la Promotion de l’investissement.

Jean-Marie koffi Ewonoule Tessi : Ministre de l’Accès universel aux soins.

Ces changements interviennent dans un contexte de dynamisme et de transformation pour le Togo. Les attentes sont grandes et la population togolaise espère que cette nouvelle équipe saura répondre aux défis actuels et futurs du pays.