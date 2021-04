Remaniement ministériel : Dr Albert Flindé renvoyé par Ouattara

Un remaniement ministériel est encours en Côte d’Ivoire . Des imminentes personnalités du RHDP, annonce depuis ce matin leur retrait du gouvernement piloté par le Président de la République Alassane Ouattara et conduit Patrick Achi, le nouveau premier ministre ivoirien. A l’instar de Mamadou Sanogo et M. Sidiki Konaté, a été démis de ses fonctions de ministre.

“Le lundi 5 avril 2021, à 10 heures 30 minutes, j’ai été reçu dans les bureaux de la Primature, par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre Patrick ACHI, qui m’a notifié la décision du Chef de l’Etat de ne pas me retenir dans le premier Gouvernement du premier mandat de la troisième République.

J’en ai pris acte, et je l’ai prié de traduire au Chef de l’Etat ma reconnaissance pour la confiance qu’il m’a faite à trois (3) reprises, en me confiant des responsabilités au plus haut niveau de l’Etat :

du 1er juin au 14 novembre 2011 en qualité de Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

du 23 décembre 2013 au 26 novembre 2016, comme Conseiller Spécial avec rang de Ministre à la Présidence de la République ;

du 13 mai 2020 au 5 avril 2021, en tant que Ministre de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur.

Cette confiance du Président Alassane OUATTARA a renforcé celle dont j‘ai bénéficié au sein du gouvernement de transition en qualité de Ministre des Transports.

Ainsi, en onze ans (2010-2021) j’ai servi la Côte d’Ivoire pendant 36 mois au sommet de l’Etat, en compagnie d’autres cadres de notre pays. C’est un privilège pour lequel je rends grâce à Dieu.

Je sors du Gouvernement, mais investi de la confiance des populations de la Commune de MAN, qui m’ont élu député de la nation. Pour cela, je m’essayerai à relever d’autres défis au sein de la prestigieuse institution du Second Pouvoir qu’est l’Assemblée Nationale.

Restant à l’entière disposition du Chef de l’Etat et du RHDP, je souhaite Bon Vent au Premier Ministre Patrick ACHI, mon Ami de longue date, et à son Gouvernement.

D’autre part, je renouvelle mon engagement à contribuer au sein du Parlement, en ma qualité actuelle de député, à la réussite de la mise en œuvre du Programme de Développement Solidaire de la Côte d’Ivoire, cher au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA.

Abidjan, le 5 avril 2021

Albert FLINDE

Économiste, Ancien Ministre

Député de MAN Commune”, dit-il.

