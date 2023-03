rencontre entre la Banque africaine de développement et la direction de la Banque centrale d’Egypte

Charm el-Cheikh se prépare à accueillir les Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

Après avoir accueilli avec succès la COP27 en novembre 2022, la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh se prépare à accueillir les assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement en mai prochain. Une mission préparatoire au Caire et à Charm el-Cheikh, conduite par M. Vincent Nmehielle, secrétaire général de la Banque, a jugé satisfaisants les progrès accomplis à ce jour dans l’organisation des assemblées annuelles qui se tiendront du 22 au 26 mai 2023.

L’état des lieux

M. Hassan Abdalla, gouverneur de la Banque centrale d’Égypte et président en exercice des conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement et M. Nmehielle se sont réunis mardi pour faire le point sur l’état d’avancement général des préparatifs de ces assemblées annuelles. Convenant que Charm el-Cheikh dispose d’infrastructures de qualité et des installations nécessaires pour accueillir les assemblées annuelles du Groupe de la Banque, M. Abdalla et M. Nmehielle ont invité le comité national d’organisation et l’équipe de la Banque à ne ménager aucun effort pour résoudre les questions d’ordre organisationnel en suspens afin d’en garantir le succès.

« Je suis heureux de la rapidité avec laquelle les travaux d’embellissement de la ville de Charm el-Cheikh ont été réalisés depuis la première mission préparatoire du Groupe de la Banque qui s’est déroulée en septembre 2022 »

Le gouverneur de la Banque centrale d’Égypte a déclaré : « L’accueil des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Charm el-Cheikh confirme la volonté des dirigeants égyptiens de renforcer et d’approfondir la coopération avec l’Afrique dans tous les domaines, en mettant l’accent sur la collaboration économique. Grâce à la présidence égyptienne du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement que j’assure et à la supervision des préparatifs en cours avec la Banque africaine de développement, je peux garantir que l’Égypte ne ménagera aucun effort pour faire des assemblées de cette année un événement marquant et inoubliable. »

Le secrétaire général se réjouit que Charm el-Cheikh soit prête à accueillir les assemblées annuelles.

« Je suis heureux de la rapidité avec laquelle les travaux d’embellissement de la ville de Charm el-Cheikh ont été réalisés depuis la première mission préparatoire du Groupe de la Banque qui s’est déroulée en septembre 2022 », a déclaré M. Nmehielle. La délégation a également rencontré des officiels de diverses institutions égyptiennes, notamment le gouverneur de la province du Sinaï du Sud, le général major Khaled Fouda, des membres du personnel de la Banque centrale d’Égypte, ainsi que des représentants de tous les ministères impliqués dans l’organisation des assemblées annuelles.

La délégation a noté que les infrastructures de la ville avaient bénéficié de l’accueil de la COP27, le sommet sur les changements climatiques, qui s’est tenu en novembre de l’année dernière. La capacité de l’aéroport de Charm el-Cheikh a doublé, passant de cinq à dix millions de passagers par an, tandis que l’Internet à haut débit et l’introduction de bornes de recharge pour les véhicules électriques ont permis de créer une infrastructure de premier ordre.

Les assemblées annuelles réunissent les ministres des finances des quatre-vingt-un pays membres régionaux et non régionaux du Groupe de la Banque. Y participent également des gouverneurs de banque centrale, des dirigeants clés du secteur privé, des personnalités du monde universitaire et des partenaires au développement. Jusqu’à 4 000 participants sont attendus aux assemblées annuelles 2023, qui se tiendront au Centre international des congrès de Charm el-Cheikh.

