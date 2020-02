Rencontres Gbagbo, Blé Goudé et Affi : voici sur quoi a porté l’entretien

L’IA a reçu deux notes d’information faisant état d’une rencontre entre Affi N’Guessan d’une part, et d’autre part, entre Laurent Gbagbo et Affi N’Guessan. Ci dessous les deux lettres d’information signée par Jean Bonin, Secrétaire général adjoint, chargé de la Communication et Marketing Politique du FPI

Le président du FPI, Pascal Affi NGuessan, a rendu une visite au Président du Cojep, Charles Blé Goudé.

Présent à La Haye dans le cadre du procès du Président Laurent Gbagbo, ce vendredi 7 février, de 16h à 18h, le président du FPI a tenu à rendre une visite de compassion à son jeune frère, le ministre Charles Blé Goudé, pour lui témoigner sa solidarité et celle du FPI dans les difficiles épreuves judiciaires et pénitentiaires qu’il a traversées et qu’il continue de subir avec le Pdt Gbagbo, en dépit de leur acquittement survenu le 15 janvier 2019.

C’est dans une ambiance particulièrement chaleureuse et conviviale, que les deux personnalités ont passé en revue l’actualité politique et sociale de la Côte d’Ivoire.

Tous deux ont souhaité que la paix et la réconciliation dans le pays ne soient pas qu’un vain slogan politique mais se traduisent par des actions concrètes en faveur du rassemblement, en terre ivoirienne, de toutes les filles et de tous les fils de notre nation, dans les diversités politiques, sociales et religieuses.

Le président du FPI a annoncé qu’il entreprendra des démarches auprès des plus hautes autorités de l’État afin de leur proposer un plan inclusif de réconciliation nationale.

Ce samedi 8 février, de 14h à 16h, le Président Gbagbo a reçu à déjeuner le 1er ministre Pascal Affi NGuessan, président du FPI.

Au cours du déjeuner les deux personnalités ont fait un large tour d’horizon de l’actualité nationale et internationale, du processus de réconciliation en Côte d’Ivoire et des perspectives d’une paix durable et inclusive entre ivoiriennes et ivoiriens.

Le Président Gbagbo a réitéré au président Affi sa volonté que le parti aille à l’unité, de façon méthodique et durable.

En retour, le président Affi a rassuré le président Gbagbo qu’il mettra tout en œuvre afin que l’unité du parti dont il a toujours fait son cheval de bataille depuis déjà plusieurs années soit une réalité palpable dans les prochaines semaines.

Jean Bonin, Secrétaire général adjoint, chargé de la Communication et Marketing Politique du FPI

l’intelligent d’abidjan

