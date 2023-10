Rentrée 2023-2024 à N’Douffoukankro: 300 élèves orphelins et démunis bénéficient de kits scolaires

Un ouf de soulagement pour les élèves orphelins et démunis de la sous-Préfecture pour la rentrée scolaire 2023-2024 ! Au nombre de 300, ces derniers ont été soulagés par Dr Koffi Marie Bienvenue, cadre de la région de la Marahouhé. Par le biais de son émissaire, Alice Kouakou, elle leur a offert 300 kits scolaires pour leur permettre d’effectuer leur rentrée dans de meilleures conditions. C’était le vendredi 13 octobre 2023 dans ladite sous-préfecture.

Au nom de la donatrice, Alice Kouakou, a, dans son allocution, insisté sur l’importance de l’école, indiquant que l’école garantit l’avenir des futurs cadres, élites et intellectuels d’une famille, d’un village, d’une région et d’une nation. C’est pourquoi, elle invite les fils et filles du village à prôner la paix et l’entente et les élèves à travailler davantage à l’école pour honorer leurs parents.

Dr Koffi n’a pas manqué d’exprimer aussi sa gratitude de la donatrice envers le Sous-préfet de N’Douffoukankro qui œuvre sans cesse pour le développement de sa circonscription administrative.

Quant à Ouattara Sina qui représentait à cette cérémonie, le directeur régional de l’éducation nationale, lui, s’est félicité surtout de la qualité du geste par lequel Dr Koffi Marie Bienvenue donne de la joie aux enfants orphelins et démunis, au moment où ces derniers sont dans la tourmente.

Que dire de Mme Guédé née Guéhi Marcelline, inspectrice de l’enseignement préscolaire et primaire. Elle a exprimé également toute sa reconnaissance à la bienfaitrice, au nom des bénéficiaires: « Merci ma fille pour ce que tu fais pour la sous-préfecture de N’Douffoukankro. C’est un soulagement pour les parents, merci en tant que maman. Que Dieu bénisse tes œuvres ».

Il faut rappeler que qu’au moins 150 enfants démunis avaient aussi reçu des kits de cette même cadre, au titre de l’année scolaire 2022-2023.