Rentrée académique 2023-2024 : L’année de l’École d’architecture d’Abidjan placée sous le sceau de l’excellence

L’École d’architecture d’Abidjan (Eaa) a organisé, le samedi 07 octobre 2023, à son siège à Abidjan Cocody, sa rentrée académique sur le thème inaugural : «la révolution digitale et son impact sur l’architecture ». Ce, en présence du président de l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire, Joseph Amon et de nombreux étudiants et parents.

Une superbe occasion pour le directeur par intérim, Pr Kouamé Bénié Marcel, de déclarer que des reformes sont engagées pour faire de l’Ecole d’architecture d’Abidjan (Eaa) un pool d’excellence. « Nous nous engageons à faire de notre école un pool d’excellence afin d’injecter dans le monde du travail de grands architectes. A travers le système Lmd (licence, master et doctorat) mis en place, nos étudiants vont comprendre ce qu’ils doivent apprendre à chaque étape de leur parcours académique dans cette école, afin de mieux préparer leur futur. L’excellence que nous leur inculquons est la clé de voute de l’école », a fait savoir Pr Kouamé Bénié Marcel.

En se prononçant sur la digitalisation du métier de l’architecte, il a demandé aux étudiants de s’approprier les enseignements dispensés en la matière. Ainsi, ils pourront maîtriser parfaitement le dessin qu’il soit artistique ou technique. Bien sûr en s’appropriant les logiciels de conception et de dessins assistés par ordinateur. Un outil devenu indispensable pour garantir la réussite et qui représente avant tout un gisement d’opportunités en termes de rentabilité, d’expérience et de différenciation.

Lors de la conférence inaugurale, l’architecte, Koffi Guillaume a fait découvrir que le digital a fortement modifié la manière de travailler des architectes. Ce, dans la conception, la planification, l’adaptation des paysages, des édifices et la construction du cadre bâti.

Il a dit aux étudiants que le métier d’architecture a pris un virage tourné vers l’écologie avec une architecture durable qui dans sa réalisation minimise les impacts environnementaux d’un projet dans le choix des matériaux, sa construction ou encore son fonctionnement.

Aussi, il a souligné que la digitalisation dans la conception a fait naitre des projets innovants comme des bâtiments à énergie positive qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment ou encore des constructions intégrant des systèmes de récupération.

C’est pourquoi, il a indiqué aux étudiants que la profession d’architecte nécessite des compétences sans cesse renouvelées et l’architecte doit comprendre et intégrer les impératifs de durabilité des enjeux des villes intelligentes.

« Cette évolution constante des technologies et des normes exigent une formation continue et une veille technologique attentive pour rester en phase avec les innovations et les nouvelles tendances du secteur. Je vous invite chers étudiants à vous former avec la prise en compte des nouvelles données technologiques », a-t-il exhorté.

L’école d’architecture d’Abidjan est créée en 2014 et ouvert ses 2015. Elle compte cette année près de 302 étudiants. Eaa est un établissement privé enseignement et supérieur créé par le Conseil National de l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire (Cnoa-ci).

L’établissement forme les futurs architectes, bâtisseurs de la Côte d’Ivoire émergente pour qu’elle puisse répondre avec fierté au rendez-vous de la mondialisation.

L’école offre des études dans la filière de l’architecture pour tous les étudiants ayant obtenu le Baccalauréat du second degré.