Rentrée scolaire 2020-2021 en Côte d’Ivoire : les inscriptions en ligne débutent le mercredi 15 juillet

Les inscriptions en ligne au secondaire débutent ce mercredi 15 juillet pour s’achever le dimanche 13 septembre 2020 avec les opérateurs Orange, MTN et Moov , a annoncé, le lundi 13 juillet, le chef de cabinet du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kouyaté Abdoulaye, selon l’AIP.

Les frais d’inscription sont fixés, dans l’enseignement général secondaire à 6000 dans le public dont 5000 pour l’inscription elle-même et 1000 FCFA pour la carte d’identité scolaire et dans le privé à 3000 FCFA dont 1000 FCFA pour la carte d’identité.

Dans l’enseignement technique et professionnel, les élèves du public devront débourser 12 000 FCFA et 6000 pour les élèves du privé.

Les frais d’inscription en ligne au Brevet de technicien supérieur (BTS) sont 35 000 FCFA.

A l’issue des inscriptions, tous les élèves suivront une mise à niveau par une révision complète de tous les programmes pendant un mois, a précisé M. Kouyaté.

La rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 14 septembre.

Sapel MONE

