Réponse de la diva , Aïcha Kone à Toure alpha YAYA : “toi ton ancêtre aussi avait goudron à gbon ? “

La confrontation entre hommes politiques et artistes chanteurs prend forme sur la toile. Aïcha Koné s’est voulue très critique contre le bilan d’Alassane Ouattara à la tête de la Côte d’Ivoire. L’Honorable Touré Alpha Yaya n’a pas manqué d’apporter une réplique sèche à la diva de la musique ivoirienne. Une réaction du député RHDP qui a conduit à une autre sortie de l’artiste.

“Toure alpha Yaya, petit fils de Ba Djeneba et fils de Nanan Toure.peut être que ce que j’ai écris comme réponse tu n’aura pas le temps de lire , je ne sais pas , mais je reviens encore te dire de t’éloigner de moi et tes propos là je n’en veux pas .

J’attends les gens parler , ceux qui ont envie de parler , ça c’est pas mon problème, mais toi fils de Nanan je veux que vraiment tu mettes fin à a ce que tu veux commencer, si c’est pour plaire a Alassane Ouattara c’est ton droit, moi quand Allasane Ouattara et sa femme rendaient service à mon frère Aboulaye quand il était malade vous n’étiez pas là, c’est moi même qui ai parlé de ça sur les écrans parceque je ne suis pas une ingrate, alors si maintenant vous vous venez d’arriver dans affaire de Alassane Ouattara , c’est votre droit…mais excusez moi , j’ai dit quoi et toi tu vas me faire la morale, pour dire dire que les parents n’avaient pas goudron, toi ton ancêtre aussi avait goudron à gbon, c’est même gbon qui nous appartient à nous tous…faut te connaître quand tu parles,laisse les gens parler ça c’est pas mon affaire , mais toi le fils de Nanan, l’enfant de Boua Touré, le petit fils de ka Yaya, ah non sabari, laisse les gens dire ce qu’ils ont envie de dire , isemogola, togognini comme ça la faut pas me mêler à çà . vraiment !

Ça te ressemble pas, ne te mêle pas !

Moi je t’ai classé, un jour je t’ai appelé tu te rappelles, les femmes sont venues pendant le mois de carême, dire qu’elles t’ont vu faire des dons à abobo, je leur ai dit oui si c’est le maire de gbon, c’est mon petit fils, je t’ai appelé, tu m’as eu au téléphone, je t’ai parlé de la demande de ces dames là,tu es venu? Tu n’as plus pris ton téléphone.

Je t’ai classé.je t’ai classé.

Donc si je parle de Ouattara ou de la côte d’ivoire, c’est mon droit !

J’ai dit quoi ? J’ai dit quoi ?

On dit Ouattara a fait des ponts , je dis mais c’est pas suffisant, on veut plus de sa part , c’est vous la qui ne faites rien pour que Ouattara libère les gens, sinon y’a quoi ? Palabre on a fait , c’est quel palabre qui ne finit pas ! palabre est fini , on parle de réconciliation. Aaaaah , ça aussi on peut pas demander à Ouattara !

Il est Ouattara, je suis Kone , y’a pas de mensonge entre nous .Moi je peux lui dire ça ! S’il libère les gens ç as le grandi.si vous être incapable de lui dire ça ,c’est bien!

Mais moi j’ai pas insulté Ouattara et je ne le ferai jamais.

Il faut arrêter ça !

Je vois d’autres sur la toile, Aïcha iwêrêmlan, mlan dans quoi ? On parle de réconciliation, weremlankobolawa, ayekêlê ban , kêlê djoumanabe ateban ,ayeban .

c’est quoi ?

Si y’a des ponts comme on l’a dit là, mais faites sortir les prisonniers , on va regarder les pont là, ya quoi de mauvais dans ça ,arrêtez ça ! Aidez Ouattara a aller dans la réconciliation , c’est bon pour nous tous.

Si Ouattara réconcilie tous les gens, il fait le premier pas comme on le veut , et que les exilés rentrent et tout ; on se dit houphouetistes non , houphouet n’a jamais voulu qu’un ivoirien soit exilé, mais pourquoi c’est à notre époque là qu’on doit voir ça ? C’est que quelques part on n’a pas respecté la conviction d’houphouet.

Soyons véridique ! Ne mettez pas Ouattara dans l’erreur c’est un être humain, tout peux arriver.

Y’a eu des problèmes, c’est vrai ,mais on peut repartir sur de nouvelles bases .Moi en tout cas mon espoir ,2022, qui s’annonce là, si on dit que tout les prisonniers sont libérés, on sera tous heureux, il aura une décrispation, vraiment Toure Alpha yaya, tô! Je te dis tô! Tôt Deeeéh !, tu connais qui tu peux bagabaga, mais c’est pas moi , respecte moi un peu .

les autres n’ont qu’à dire de moi ce qu’il veulent , mais toi et moi , on vient de Gbon et mon père a épousé une des vôtres , donc arrête ça ! On est une famille, ne m’emmerder pas! Vraiment ! Si ce que j’ai dit sur les écrits, tu n’as pas vu , je reviens encore vers toi.

Laisse les gens dire ce qu’il ont envie de dire einnnh , elle est aigris, elle a 65 ans , moi même je pris Dieu ,je n’ai qu’àvoir 115ans , voir ma descendance ,rendre grâce à Dieu , c’est ce que tout le monde cherche , elle est aigris, je vais être aigris par rapport à qui ? Dans ma génération ? Je connais mon palmarès ! Aiiiih ! Je rends gloire à Dieu, avec tout ce que j’ai vu! Et là,je suis paisible dans ma maison, c’est quoi ça ?

Elle n’est pas marié…qui vous a dit j’étais pas marié, je vais vous montrer la photo de mon mari, il est décédé certes mais j’ai été marié à Camara…je ne m’occupe pas de ça mais toi Alpha, pour toi ça me touche parceque tu es de ma famille, ne recommence plus ça !

Aidez Alassane, à nous amener tous vers la réconciliation.

C’est ce qu’il y’a de plus important, sinon ça là ,ooooh mebêbebô.

Houphouet était là , il est où ? J’ai côtoyé moboutou, il est où ? J’ai côtoyé Bongo , il est où ?

J’ai côtoyé, abesabarisa….

J’ai été en Libye avec Alpha Di , plus de trois fois… Kadhafi , est où ?

Tout ça la, c’est vanité, tout est vanité, mais de grâce pense à nos liens de famille ne fait plus ce que tu veux faire là, laisse les autres dire ce qu’il veulent de moi , mais pas toi !pas toi ! Tout le monde mais pas toi !

Merci !”

Comments

comments