Report des élections présidentielles au Sénégal: Macky Sall donne enfin les motifs

Le président sortant du Sénégal, Macky Sall, a donné des explications sur le report des élections présidentielles, lors d’une réunion gouvernementale le jeudi 08 février 2024.

Macky Sall a notamment souligné qu’il renonçait à un troisième mandat, rejetant toute idée de prolongation pour rester au pouvoir, qu’il qualifie d’« insensée ». Selon lui, ce report vise à prévenir les tensions et les divisions, en particulier face aux possibles désaccords entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel concernant la validation des parrainages.

Malgré les pressions internationales, le président Sall maintient la date des élections au 15 décembre 2024 et poursuit le dialogue avec les acteurs politiques locaux. Cependant, cette décision pourrait remettre en question les principes démocratiques et le calendrier électoral, suscitant des débats et des préoccupations. Particulièrement, la réaction de la communauté internationale, de la CEDEAO et d’autres organisations, sera certainement scrutée de près.