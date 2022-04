Reportage en Ukraine : à Mykolaïv, les habitants doivent vivre sans eau

Dans le sud de l’Ukraine, la ville de Mykolaïv résiste toujours à l’avancée des troupes russes. En plus des bombardements, ses habitants doivent faire face au manque d’eau, de plus en plus rare depuis deux semaines. Reportage de nos envoyés spéciaux Tarek Kai et Luke Shrago.

Depuis deux semaines, les habitants de Mykolaïv, ville du sud de l’Ukraine, font face à des pénuries d’eau, la guerre ayant endommagé les infrastructures qui acheminaient l’eau de la ville voisine de Kherson, désormais sous occupation russe.

Les efforts sont nombreux pour satisfaire les besoins de la population qui n’a pas fui les bombardements. Onze forages ont notamment été réalisés par les autorités de la ville pour étancher la soif de ses habitants.

Cependant, ces forages ne suffisent pas. Face aux besoins importants en eau, des initiatives privées ont vu le jour. Une compagnie a notamment décidé de mettre à disposition des habitants une eau transportée depuis Odessa. Un geste de solidarité très apprécié en ces temps de guerre.

Comments

comments