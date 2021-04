Retour de Gbagbo/ La toile réagit vivement ”merci à son excellence le président Alassane Ouattara”

Ça vous honore excellence.

Est-ce qu’il y a plus mieux que ça encore ? Kouman banan péhou. Voilà que toutes les paroles inutiles n’ont plus de sens. Merci à vous Monsieur le président pour ces pas que vous continuez de faire pour cette réconciliation nationale tant souhaitée et voulue par tous les ivoiriens.

Là où certains donnent la mort, vous donnez la vie. Votre style de gouverner doit faire école en Afrique. La nouvelle génération doit s’en inspirer. Vous avez et continuez de poser beaucoup d’actes en faveur de la réconciliation de tous les fils de notre beau pays et nous en sommes témoins. Soyez en remercier Excellence MR le président. Il est grand temps que chacun se repentisse si on aime vraiment les ivoiriens pour lesquels on dit mener des luttes. Il est vraiment grand temps de tourner la page a tout ceci pour aller à la paix. La politique des débats d’idées doit revenir à nouveau sous nos cieux.

Merci monsieur le président rien que la réconciliation continue jusqu’à ce que les cœurs soient apaisés

Je n’avais jamais commenter votre poste pendant plus de 10 ans mais aujourd’hui je suis content de voir la hauteur que vous avez pris. En ce jour je vous dis merci et infiniment merci pour cette décision qui viendra décrisper l’atmosphère et je vous assure vous venez d’avoir un nouveau sympathisant.

Merci président une sage décision.

Perle Lola

