Retour de Laurent Gbagbo : un poème de Lazare KOFFI KOFFI

Ce poème ci-dessous a été écrit en 2013 et publié en 2014.

IL REVIENDRA

Il reviendra sûrement parmi les siens

Cela est écrit en or dans notre ciel

Sa longue hibernation prendra fin

Il réintégrera son aimable peuple.

S’ouvrira alors pour la nation

Une ère de jubilation et de paix.

Il reviendra dans sa maison purifiée

Des signes du temps bien bavards

Annoncent cet événement prévu

Ce n’est qu’une question de saison

La nation entière délivrée de ses maux

Chantera enfin à l’unisson son hymne.

Qu’on ne s’y trompe pas ! Pour sûr.

Qu’il pleuve ou qu’il grêle sur nous

Qu’on monte sur des monts abrupts

Ou plonge dans les sombres abîmes

Qu’on le veuille ou non, pian !

Il nous reviendra bien pimpant.

O bien-aimé peuple d’Eburnie

Retiens les flots de ton souffle

Et prends ton mal en patience

Que ton espérance ne s’altère pas

L’obscurité cédera à la lumière

Le renouveau attendu de tous.

Ne te décompose point à l’attendre

O peuple consacré d’Eburnie.

Ta persévérance demain fleurira

Il nous reviendra le béni de ton sein

Pour réunifier la nation fragmentée

Et pour redresser les chemins tordus.

Ne te laisse donc pas détourner

Par les prophètes du désespoir

Bouche tes oreilles sensibles

Aux coassements des corbeaux

Car, il nous reviendra assurément

Dans toute sa splendeur vivante.

O mon peuple, contiens tes plaintes.

Oui, il nous reviendra plus tonifié

Il nous reviendra rempli d’audace

Il sera là profondément renouvelé

Et enrichi de saines intentions

Pour le salut de tous en Eburnie.

Lazare KOFFI KOFFI.

(Extrait de EXPRESSIONS DE COMBAT, L’Harmattan, Paris, 2014, pp.109-110.

