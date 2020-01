Retour du Président de la République à Abidjan après une mission au Royaume-Uni

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a regagné Abidjan, ce

dimanche 26 janvier 2020, après une mission au Royaume-Uni.

Le Chef de l’Etat a été accueilli à sa descente d’avion par le Vice-Président, M. Daniel Kablan DUNCAN, le Premier Ministre Amadou GON COULIBALY, des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ainsi que par la hiérarchie militaire.

Faisant le point de sa mission, le Président de la République a indiqué avoir pris part, à l’invitation du Premier Ministre britannique, M. Boris JOHNSON, au Sommet

Royaume-Uni – Afrique sur l’Investissement.

Le Chef de l’Etat a souligné que ce Sommet a été l’occasion pour le Premier Ministre Boris JOHNSON d’exprimer sa volonté de nouer un nouveau partenariat entre le Royaume-Uni et le continent africain et de présenter les opportunités qu’offre son pays dans divers domaines, notamment les Finances, l’Education, la Formation, les Technologies de l’information et de la Communication et la Sécurité.

Le Président Alassane OUATTARA s’est également félicité de la disponibilité du

Royaume-Uni à oeuvrer aux côtés des Nations africaines pour relever les défis

auxquels nos pays sont confrontés en matière d’environnement et de lutte contre le

réchauffement climatique et la pauvreté.

Le Président de la République a indiqué avoir animé, au cours du Sommet, aux côtés de son homologue mozambicain et du Premier Ministre de l’Île Maurice, un Panel sous le thème : ‘’Les futurs secteurs de croissance en Afrique’’.

Le Chef de l’Etat a souligné avoir relevé, à cette occasion, les progrès

impressionnants de la Côte d’Ivoire au cours de ces huit dernières années ainsi que

les réformes qu’elle a initiées, en mettant l’accent sur la sécurité, l’amélioration du

2/3 climat des affaires, les investissements privés, mais également sur la paix et la

réconciliation nationale. Tous ces efforts ont permis, selon lui, de réduire la pauvreté

dont le taux est passé de 51% en 2010 à 35% aujourd’hui.

Le Président Alassane OUATTARA a indiqué avoir expliqué à son auditoire que la

deuxième phase de la stratégie de la Côte d’Ivoire consistera en la transformation de ses produits agricoles tout en continuant de mettre l’accent sur l’éducation, la

formation des jeunes et l’autonomisation des femmes.

En marge du Sommet, le Chef de l’Etat a souligné avoir eu un entretien avec le

Premier Ministre du Royaume-Uni, M. Boris JOHNSON, sur le renforcement de la

coopération entre leurs deux pays ainsi que d’autres personnalités, notamment

le Premier Secrétaire d’Etat, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères du Royaume-

Uni, M. Dominic RAAB, le Président de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), M. Suma CHAKRABARTI, l’ancien Premier Ministre britannique, M. Tony BLAIR, par ailleurs, Président de l’Institut Tony BLAIR pour le changement global, et le Président de la Banque Mondiale, M. David MALPASS.

Le Président Alassane OUATTARA a révélé avoir participé avec la Première Dame,

Madame Dominique OUATTARA, à un cocktail offert par la Reine Elizabeth II, au

Palais de Buckingham. Il a indiqué avoir également été invité à prononcer une Conférence dans deux prestigieuses Institutions britanniques, à savoir Chatham

House, spécialisée dans la réflexion stratégique, et Royal African Society qui a pour

vocation la compréhension mutuelle entre l’Afrique et le Royaume-Uni.

Au cours de la Conférence à Chatham House sous le thème : « Elections en Côte

d’Ivoire en 2020 : comment assurer la stabilité et l’inclusion ? », le Chef de l’Etat a

souligné avoir insisté sur la volonté du Gouvernement d’oeuvrer pour une élection

présidentielle démocratique, transparente et apaisée en octobre 2020, à travers,

notamment, la mise en place d’Institutions crédibles.

Au Royal African Society, le Président de la République a révélé avoir présenté les

atouts et les opportunités de l’économie ivoirienne et invité les nombreux hommes

d’affaires présents, à venir investir en Côte d’Ivoire.

Pour terminer, le Chef de l’Etat a indiqué que sa mission au Royaume-Uni a été

fructueuse et a permis d’avoir de bonnes perspectives économiques et diplomatiques pour la Côte d’Ivoire

