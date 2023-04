Réunis en Allemagne, les alliés de Kiev «plus unis» que jamais

Pour cette onzième réunion du « groupe de contact », Lloyd Austin, le ministre américain de la Défense, a estimé que le groupe de Ramstein a fourni plus de 55 milliards de dollars d’équipements purement militaires à l’Ukraine, un montant multiplié par dix depuis la première.

« Après plus d’un an d’agression et de fourberie de la part de la Russie, ce groupe de contact est plus uni que jamais et plus mondial que jamais, a-t-il assuré en ouverture de cette réunion destinée à coordonner l’aide militaire à Kiev, qui dit préparer une contre-offensive d’ampleur. Et notre soutien aux forces de la liberté en Ukraine reste fort et sans faille. L’Ukraine a besoin d’urgence de notre aide pour protéger ses citoyens, ses infrastructures et ses forces contre la menace des missiles russes. Ensemble, nous veillerons à ce que l’Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour vivre libre. Ensemble, nous défendrons l’ordre international fondé sur les règles qui assurent notre sécurité à tous. Et ensemble, nous soutiendrons l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

Organisée sur la base américaine de Ramstein, dans le sud de l’Allemagne, par Lloyd Austin, la réunion se déroule aussi en présence du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, tout juste rentré de Kiev où il a réaffirmé que « l’avenir de l’Ukraine est dans la famille euro-atlantique » et dit que l’Otan devait « s’assurer que l’Ukraine l’emporte ».

Selon Lloyd Austin, la défense antiaérienne doit encore être renforcée après la livraison de missiles Patriot par les États-Unis, l’Allemagne et les Pays-Bas, de Mamba par la France et l’Italie et de Nasams par la Norvège et le Canada.

Polonais et Slovaques ont livré des Mig-29 soviétiques à l’Ukraine et le Danemark veut envisager la livraison d’avions occidentaux comme le réclame le président Volodymyr Zelensky.