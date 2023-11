Revue de presse de ce samedi 4 novembre 2023

Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 4 novembre 2023

Le Matin

Le Roi félicite le président de la République du Panama à l’occasion de la fête nationale de son pays

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Son Excellence le président de la République du Panama, Laurentino Cortizo Cohen, à l’occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au président Cortizo Cohen et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple panaméen. Sa Majesté le Roi réaffirme également Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec Cortizo Cohen en vue de raffermir les liens d’amitié entre les deux pays, consolider les fondements de la coopération dans les différents domaines et renforcer davantage les relations bilatérales et le rapprochement entre les peuples marocain et panaméen.

Aide au logement : le gouvernement mobilisera plus de 9,5 milliards de dirhams

Comme attendu, le Conseil du gouvernement a adopté le projet de décret sur les formes et modalités d’octroi de l’aide directe au logement au profit des primo-acquéreurs pour résidence principale. Ce programme de grande envergure, d’une valeur de 9,5 milliards de dirhams, prévoit de booster l’offre en logement en permettant notamment à plus de 70.000 personnes de bénéficier de cette aide, ce qui permettra de dynamiser le marché de l’immobilier qui a connu une baisse de l’ordre de 14% l’année précédente.

Observatoire marocain de la TPME : les principales conclusions du rapport annuel 2021-2022

L’Observatoire marocain de la TPME a dévoilé son rapport annuel 2021-2022, qui dresse un diagnostic de la situation démographique, économique et financière des entreprises dans un contexte marqué par des crises successives. Il en ressort notamment que les dissolutions ont atteint un record de 9.740 entreprises en 2022. Les TPME restent, par ailleurs, le véritable moteur de la création d’emplois au Maroc, alors que l’entrepreneuriat féminin peine toujours à décoller. Enfin, les fonds propres demeurent la principale source de financement des entreprises devant les dettes auprès des associés.