REVUE DE PRESSE : La saignée des militants du PDCI vers le RHDP, principal intérêt des quotidiens

Les journaux ivoiriens consacrent leurs Unes, lundi 13 février 2023, à divers sujets dont principalement la saignée des cadres du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition) vers le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir).

Sous l’impulsion de N’Dohi Raymond (ancien maire), « Tout le PDCI de Koumassi bascule au RHDP », s’exclame Le Patriote.

L’Avenir présente « la mission confiée à N’Dohi Raymond », 45 jours après son adhésion au RHDP.

Le président du Sénat, Ahoussou Jeannot, lui a affirmé « Vous revenez aux fondamentaux de l’houphouetisme » et le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bacongo l’a assuré, « Il n’y aura de RHDP à double vitesse », toujours selon L’Avenir.

De cette « cérémonie d’adhésion populaire au RHDP », Le Matin dit « Bacongo et N’Dohi ensemble pour un RHDP plus fort à Koumassi » et Le Mandat « N’Dohi Raymond et plusieurs militants célébrés ».

De son côté, L’Essor souligne qu’après son adhésion au RHDP, « N’Dri Narcisse (ex-directeur de cabinet de Bédié) salue la perspicacité de Bacongo ».

A propos du prix Houphouët-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix, Le Jour Plus révèle « Comment Bédié a failli gâcher la fête » et a contrario « La grande touche de la ministre d’Etat Kandia Camara ».

L’Expression confirme « Le rôle déterminant joué par Kandia Camara ». La ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora, également maire, a affiché un « bilan excédentaire » à la mairie d’Abobo, selon Le Patriote.

De l’actualité de Gbagbo Laurent, La Nouvelle Alliance annonce que son parti « a fait trembler Abobo ».

A un meeting animé par le secrétaire général du Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI), Damana Pickass a soutenu que « La route vers le palais présidentiel est dégagé », que « Le PPA-CI et le PDCI vont transformer la Côte d’Ivoire ».

Il était soutenu par l’ancien maire PDCI d’Abobo, Koné Gogé qui a lancé un appel : « Mettons-nous ensemble pour libérer Abobo ».

Mais en attendant, avant la tournée de Gbagbo à Guibéroua, « 35 chefs traditionnels +étaient+ à Mama » où le président du PPA-CI les recevait.

Par ailleurs, Le Rassemblement diagnostique le fonctionnement du Permis à 12 points qui entre en vigueur à partir du 1er mars 2023.

