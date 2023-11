Rhdp : La vice-présidente du séminaire Mariatou Koné salue le leadership du Président Ouattara

Du 17 au 19 novembre 2023, s’est tenu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire et à la rue Lepic, un séminaire post électoral du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp).

Saisissant cette occasion, le Professeur Mariatou Koné, Vice-présidente du séminaire post- électoral du Rhdp, a salué le leadership du Président Alassane Ouattara.

Le Professeur Mariatou Koné, Ministre de l’Éducation Nationale et de l’Alphabétisation, Député Maire de Boundiali et membre du directoire du Rhdp a, par ailleurs, traduit sa reconnaissance au Chef de l’Etat pour le choix porté sur elle pour assurer la vice-présidence de ce séminaire.

Selon le Professeur Mariatou Koné, ce séminaire qui vient à point nommé a permis aux 1677 participants d’échanger sur la vie et le fonctionnement du parti. Et surtout de faire le bilan de ces échéances électorales et plancher sur les perspectives, rapporte la note d’information transmise à Fratmat.info.

Aussi a-t-elle exprimé sa gratitude au Président du directoire, Gilbert Koné Kafana, et à l’ensemble des membres pour l’esprit de convivialité avec lequel s’est déroulé cette rencontre.