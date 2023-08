«Rich Men North of Richmond», la chanson protestataire devenue virale aux États-Unis

La vidéo postée sur YouTube n’a rien d’un clip aux effets visuels travaillés pour récolter des vues. Oliver Anthony y apparaît, guitare acoustique en bandoulière, dans un sous-bois, jouant et chantant seul devant un micro.

Rich Men North of Richmond has been uploaded to all major streaming platforms and will show up there in a few days.

« Rich Men North of Richmond » est le titre de cette chanson qui s’inscrit dans la lignée des « protest songs » célèbres dénonçant l’ordre mondial et les rapports de pouvoir. Richmond est le nom de la capitale de la Virginie, située à 175 km au sud de Washington, lieu de concentration du pouvoir américain.

Les paroles, militantes, racontent « les gens de la rue qui n’ont rien à manger » et les opposent aux « obèses qui se servent de l’État-providence comme d’une vache à lait ». Il évoque la hausse des suicides : « De jeunes hommes se retrouvent six pieds sous terre, car tout ce que fait ce foutu pays est de continuer à les mettre à terre. »

La sincérité du jeune chanteur, qui se déclare fermier en Virginie, les couplets faciles à reprendre, dans un style de musique – le bluegrass – très populaire au sud des États-Unis expliquent sans aucun doute le succès de la vidéo.

Une chanson déjà phénomène aux États-Unis

Les politiques n’ont pas tardé à reprendre à leur compte le message du fermier américain. Marjorie Taylor Greene, élue républicaine au Congrès et soutien de Donald Trump, a estimé qu’il s’agissait de « l’hymne des Américains oubliés depuis longtemps par notre gouvernement. C’est mon peuple, des hommes et des femmes pleins de bonté, qui travaillent dur et qui font marcher l’Amérique. Je me battrai pour eux chaque foutu jour ».

Le sénateur démocrate du Connecticut, Chris Murphy, a estimé de son côté que « les progressistes devaient aussi écouter » cette chanson contre « les salaires de merde et le pouvoir des élites ».

Le jeune chanteur a pu, pour la première fois, rencontrer son public le 13 août dans une ferme de Caroline du Nord où il avait été invité.