Richard Bell : “Je salue le sérieux , la transparence et la souplesse de la gestion du Gouvernement Ivoirien”

“Je me sens bien en Côte d’Ivoire”.

L’ambassadeur Americain a félicité le gouvernement Ivoirien pour sa gestion conséquente de la crise sanitaire du Covid19.

Pour rappel, grâce à un soutien financier de 4,6 millions de dollars, soit 2,7 milliards de francs CFA de Centers for Disease Control and Prevention (CDCP) et de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le gouvernement américain entend soutenir les priorités identifiées par le gouvernement Ivoirien. selon un communiqué de la représentation diplomatique américaine en Côte d’Ivoire.

L’aide américaine au pays consistera, entre autres, à renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de santé, à améliorer la communication des risques au niveau communautaire et au niveau des prestataires de soins, à améliorer la gestion des rumeurs sur les réseaux sociaux et limiter la propagation des maladies grâce à une meilleure localisation des contacts.

Avait déclaré Richard Bell.

Avec Aminata24

Comments

comments