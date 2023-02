Ronde du social: le plus âgé de Gagnoa reçoit la visite du ministre Adama Kamara

Âgé de 91 ans et considéré comme la personne la plus âgée de Gagnoa, le vieillard

Honoré Grobri du village de Babré (commune de Gagnoa), a reçu, le mercredi 08 février 2023, la visite du ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, en prélude au démarrage effectif des activités de la 4ème édition de la Ronde du social.

Ancien couturier et ancien footballeur de l’équipe ” Onze frères’ de Gagnoa, le vieil homme a bénéficié de dons en vivres et non vivres composés de riz, lait, savons et de 250 000 FCFA en espèces.

”Je souhaite cette longévité du vieux Grobri à tous dans la santé. L’action sociale du Président de la République concerne aussi bien les jeunes, les moins jeunes que les seniors. La Journée internationale des personnes âgées qui vise à magnifier les personnes âgées (le 1ᵉʳ octobre de chaque année) est célébrée cette année à Gagnoa. Nous avons décidé de célébrer cette journée cette année durant la 4ème Ronde du social qui se tient dans le Gôh”, a expliqué le ministre.

Non sans rappeler qu’il est dans la région pour promouvoir les outils de protection sociale que sont la Couverture Maladie universelle (CMU), le Régime social des Travailleurs indépendants (RSTI), etc., à travers la Ronde du social qui est une caravane de sensibilisation de proximité des populations, en vue de leur appropriation et de leur adhésion à ces instruments.

Arrivé à Gagnoa, capitale de la région du Gôh, dans l’après-midi du mercredi 08 février 2023, le ministre a également rendu visite aux autorités administratives et coutumières.

La matinée du mercredi a été marquée par des concours culinaires, des tournois d’Awalé, de dames et de pétanque pour personnes âgées, et un Maracana (matches de gala) ayant opposé directeurs régionaux et ex-footballeurs internationaux, d’une part, et personnes âgées secteur public et personnes âgées secteur privé, d’autre part.

La 4ème édition de la ”Ronde du social” démarre officiellement le 09 février dans la ville de Gagnoa.

