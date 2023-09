Royaume-Uni: la deuxième ville du pays, Birmingham, se déclare en faillite

La deuxième ville de Grande-Bretagne, Birmingham, se déclare en faillite. Le conseil municipal ne peut plus faire face à ses obligations financières et elle dénonce les coupes budgétaires du gouvernement.

Dès ce mardi, Birmingham cesse de financer les services non essentiels, mais tous les contrats déjà signés seront honorés, raconte notre correspondante à Londres, Émeline Vin. Le conseil municipal travailliste ne définit pas ce qui constitue un service « non essentiel » pour son million d’habitants, mais les parcs, les routes et les services culturels risquent d’être affectés.

Les élus doivent se réunir sous trois semaines pour voter un nouveau budget rectificatif dans la plus grande collectivité locale d’Europe.

Le maire John Cotton dénonce les coupes effectuées dans les financements aux collectivités locales après treize ans de gouvernement conservateur. L’inflation également est citée comme responsable, elle qui a dépassé les 10% cette année. Avec les dépenses sociales qui explosent et l’inflation qui fait grimper les coûts, les collectivités locales comme Birmingham sont confrontées à « des défis financiers sans précédent », a assuré John Cotton, le maire de la ville.

Mais le principal coup au budget, ce sont les 800 millions d’euros que la ville doit encore payer suite à une condamnation pour n’avoir pas respecté l’égalité salariale ainsi que l’installation d’un nouveau système informatique. L’opposition municipale dénonce une mauvaise gestion financière.

Effet domino

La situation de Birmingham fait craindre un effet domino. Selon la fédération des collectivités locales britanniques, 26 autres villes pourraient se déclarer en faillite dans les deux prochaines années. « Le système de financement ne fonctionne plus du tout. Les conseils locaux ont fait des miracles depuis 13 ans, mais il n’y a plus d’argent », s’alarme le président de la fédération Sigoma Stephen Houghton, appelant le gouvernement à l’aide.

« Il revient clairement aux conseils élus localement de gérer leur budget », a réagi un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak, affirmant que Birmingham avait bénéficié d’une hausse de 9% de ses financements cette année. Dans le pays, le budget des municipalités dépend des recettes des impôts locaux appliqués aux administrés et aux entreprises, mais aussi d’une contribution de l’État.

Et selon le centre de réflexion Institute for Government, ce financement venu de Londres a chuté de 40% en termes réels entre 2009/2010, période marquée par l’arrivée au pouvoir des Conservateurs, et 2019/2020, avant de remonter avec les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19.