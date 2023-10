Rpp : Elu président, Tiémoko Doumbia se positionne déjà pour 2025

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) a un nouveau président. Il s’agit du sociologue Tiémoko Doumbia. Il succède ainsi à feu Ouattara Gnonzié.

M. Doumbia a été élu à 99,95 % par les délégués de ce parti centriste le samedi 7 octobre 2023, au terme du 3e congrès ordinaire électif dudit parti.

Dans son adresse, M. Doumbia a demandé aux militants de se mobiliser, de se mettre au travail pour que le parti puisse occuper le terrain politique. « De sorte qu’en 2025, nous puissions activement participer à la fois à l’élection présidentielle et aux élections législatives. Le Rpp sera présent à toutes les élections à venir et pour ce faire, je demande à nos troupes de se mettre au travail, d’aller dans tous les recoins de la Côte d’Ivoire, de sensibiliser, de mobiliser les populations et nos militants pour qu’en 2025, la Côte d’Ivoire puisse compter avec nous et sur nous », a-t-il affirmé.

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage a été fondé en 2009 par feu Laurent Dona Fologo.

Tiémoko Doumbia a promis de continuer avec l’héritage laissé par ses prédécesseurs, à savoir Ouattara Gnonzié et Laurent Dona Fologo, mais aussi guider le parti dans une nouvelle ère politique en Côte d’Ivoire.

Après son élection, le président du Rpp a décliné les préoccupations essentielles de son parti. « C’est l’union des différents peuples que compte la Côte d’Ivoire dans la lutte commune contre les difficultés existentielles de notre nation. Ce sont ces différences culturelles et ethniques qui forment la beauté de la nation ivoirienne », a-t-il dit lors de ce congrès électif tenu au siège du Rpp à Cocody.

Le Professeur Tiémoko Doumbia a profité de cette occasion pour appeler le gouvernement à la mise en place de commissions spécifiques constituées d’experts nationaux issus de diverses couches socio-professionnelles et de toutes tendances politiques. Ce, pour analyser, diagnostiquer et proposer des solutions réalistes à ces différents problèmes que sont la réconciliation et la question de la Cei . Non sans manquer de saisir ce moment pour rendre un hommage à ses prédécesseurs Ouattara Gnonzié et Laurent Dona Fologo.

L’ancienne ministre Agnès Boka a representé le Président Laurent

Gbagbo, président du Ppa-CI à cette rencontre.