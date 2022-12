Rugby: un joueur suspendu pour avoir offert des bananes pourries à Cherif Traoré pour Noël

Tollé en Italie où l’international de la Squadra Azzurra, Cherif Traoré, pilier d’origine guinéenne, s’est vu offrir en cadeau de Noël deux bananes pourries par un coéquipier de son club du Benetton Trévise. Choqué, il a révélé cette affaire et une enquête a été ouverte. Trévise a suspendu le joueur auteur de cet acte de racisme.

Le traditionnel « Secret Santa » au sein de l’équipe du Benetton Trévise a bien mal tourné cette année. Cherif Traoré, membre de ce club de l’élite du rugby italien, pensait passer un bon moment avec ses coéquipiers mardi 20 décembre, lors de ce rendez-vous où l’on s’offre des cadeaux. Mais le joueur – dont le nom n’a pas filtré pour le moment – qui devait lui faire un présent a eu la très mauvaise idée de lui offrir… des bananes pourries.

Au lendemain de ce cadeau insultant, Cherif Traoré, international italien d’origine guinéenne et né à Kindia, a exprimé son dégoût sur les réseaux sociaux. « En plus de considérer ce geste comme offensant, la chose qui m’a le plus heurté a été de voir la plupart de mes coéquipiers présents rire. Comme si tout était normal », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

« Pas cette fois-ci »

Matteo Cioffi, correspondant de RFI en Italie, a pu joindre Cherif Traoré. Ce dernier confie : « J’ai ressenti de la honte en découvrant deux bananes pourries dans mon cadeau. Ce n’était plus une fête. J’étais très triste, surtout que plusieurs de mes coéquipiers riaient autour de moi. Cela fait huit ans que je joue à Trévise. J’avais déjà été la cible d’insultes racistes, mais je ne voulais pas en parler. Pas cette fois-ci. »

Le Benetton Trévise a organisé une réunion pour aborder ce cadeau scandaleux mercredi. « Ceux qui ont eu l’idée des bananes m’ont dit que c’était une mauvaise blague. Ils m’ont présenté leurs excuses, je les ai acceptées », explique le pilier de 28 ans, qui « espère vivement que de tels comportements ne se répéteront plus jamais, surtout pour que les jeunes de ce club n’en soient pas à leur tour victimes dans le futur ».

Trévise suspend un joueur pendant la durée de l’enquête

L’affaire n’en reste toutefois pas là. Jeudi 22 décembre, la Fédération italienne de rugby et le club de Trévise ont annoncé l’ouverture d’une enquête et la suspension provisoire d’un joueur. « Le procureur fédéral a lancé les investigations nécessaires pour établir les faits, ainsi que les responsabilités collectives et individuelles, pour protéger les valeurs fondatrices et la réputation du jeu », indique leur communiqué commun. Le Benetton Trévise a lui « décidé de suspendre l’un de ses membres par mesures de précaution, pour toute la durée des investigations ».

le club confirme que l’individu suspendu est bien un joueur et non un membre du staff. Plus tôt, le Benetton Trévise avait déjà condamné fermement toute expression de racisme et dénoncé « l’absurde stupidité » du coupable.

Le United Rugby Championship (URC), le championnat des provinces écossaises, irlandaises, galloises et italiennes, a pour sa part demandé au Benetton de lui fournir un rapport complet sur l’incident et les mesures disciplinaires prises. « Le racisme et les discriminations de toutes natures sont odieux, totalement inacceptables dans la société et totalement contraires aux valeurs du rugby et de l’URC », insiste la ligue.

Comments

comments