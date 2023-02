Russie: l’«opération spéciale» russe en Ukraine vue par le patron de Wagner

Le patron de Wagner ne cesse d’essayer de faire bouger les lignes. Dans une interview diffusée sur les réseaux sociaux, Evguéni Prigojine a donné des indications sur la façon dont il voit se développer l’opération russe en Ukraine, soulignant qu’il faudra encore plusieurs années pour atteindre ce qu’il estime être les buts de cette opération.

Evguéni Prigojine continue de faire parler de lui. Alors que les autorités russes n’ont jamais exprimé publiquement quels étaient les buts militaires précis de l’opération en Ukraine, le patron de Wagner se met en pleine lumière. A ses yeux, les Russes mettront entre une année et demie et deux ans pour sécuriser les territoires des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Peser sur la scène politique

Et s’il fallait aller jusqu’à prendre le ville de Dnipro, sur les bords du Dniepr, alors cela nécessiterait, toujours selon lui, encore trois ans de combats. On le sait, l’oligarque proche de Vladimir Poutine fait partie des va-t-en guerre. Depuis le mois de février dernier, il ne s’est jamais privé de critiquer le commandement militaire russe. Et selon plusieurs sources, il utiliserait la milice privée qu’il dirige pour acquérir un certain poids sur la scène politique russe.

Annonces détonantes

Une ambition qui expliquerait ses prises de positions et annonces détonantes. Mais aussi l’énergie qu’il met, avec ses hommes, à prendre la ville de Bakhmout. Il a annoncé ce matin la prise de Krasna Hora, une localité située au nord de Bakhmout.

