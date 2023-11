Russie : plus de 4,5 milliards de dollars d’armes aux pays africains

L’exportateur d’armes d’État russe Rosoboronexport a signé cette année des contrats pour plus de 4,5 milliards de dollars avec des pays africains, a déclaré aujourd’hui son président, Alexandre Mikheïev.



L’exportateur d’armes d’État russe Rosoboronexport a signé cette année des contrats pour plus de 4,5 milliards de dollars avec des pays africains, a déclaré son président, Alexandre Mikheïev au cours du salon aéronautique de Dubaï.

“En 2023, des documents contractuels ont été signés (avec des pays africains) pour un montant de plus de 4,5 milliards de dollars et nous prévoyons de signer de nouveaux contrats avant la fin de l’année”, a déclaré Alexandre Mikheïev, cité par l’agence russe Interfax, alors qu’il participe au salon aéronautique de Dubaï.

“Les exportations vers les pays africains représenteront cette année plus de 30 % des approvisionnements totaux de Rosoboronexport et des consultations sont en cours sur de nouveaux projets”, a-t-il ajouté.

Alexandre Mikheïev a souligné que le sommet Russie-Afrique tenu dans la ville russe de Saint-Pétersbourg en juillet de cette année a permis “d’identifier les domaines de croissance en interaction” avec les pays africains.

Rosoboronexport est le seul intermédiaire d’État en Russie autorisé à exporter toute la gamme de produits, technologies et services militaires et à double usage.