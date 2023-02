Russie : Vladimir Poutine accorde la nationalité à un ancien joueur du Barça

Le président russe Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe aux footballeurs brésiliens Malcom et Claudinho, joueurs du Zenit Saint-Pétersbourg, selon le décret publié sur le portail officiel d’informations juridiques.

Le directeur général de l’équipe de football, Alexandr Medvedev, a indiqué que les deux joueurs avaient reçu l’autorisation d’acquérir la nationalité russe et qu’ils attendaient désormais la date de la cérémonie de prestation de serment.

L’exécutif du Zenit a souligné que l’obtention de la nationalité russe par Malcom et Claudinho ne signifie pas qu’ils peuvent immédiatement jouer pour l’équipe russe.

«La citoyenneté du pays n’est pas équivalente à celle du sport. Un certain temps doit s’écouler avant qu’ils puissent jouer dans l’équipe russe», a déclaré Medvedev à l’agence de presse officielle TASS.

En septembre dernier, le directeur général du Zenit avait déclaré à TASS que si les deux joueurs recevaient la citoyenneté russe, il serait possible de discuter de l’obtention de la citoyenneté sportive, qui équivaut au droit de jouer pour l’équipe nationale russe.

Malcolm et Claudinho, champions olympiques avec leur pays à Tokyo 2020, ont respectivement 25 et 26 ans et jouent au Zenit depuis 2019 dans le premier cas et depuis 2021 dans le second.

