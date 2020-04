Santé : Le gouvernement interdit tout essai clinique en Côte d’Ivoire sans autorisation

A l’issue du Conseil des ministres, le mercredi 22 avril 2020 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, a indiqué qu’aucun essai clinique ne peut être effectué en Côte d’Ivoire sans autorisation et sans une expérimentation préclinique suffisante de nature à réduire significativement les risques prévisibles chez l’homme.

« Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des essais cliniques. Ainsi, aucun essai clinique ne peut être effectué en Côte d’Ivoire s’il n’a été préalablement autorisé par l’autorité compétente au plan national, à savoir le Comité National d’Ethique, et s’il ne se fonde sur une expérimentation préclinique suffisante de nature à réduire significativement les risques prévisibles chez l’homme », a affirmé Sidi Tiémoko Touré.

Selon lui, ce décret renforce le dispositif encadrant les conditions d’autorisation et de déroulement des essais cliniques en Côte d’Ivoire. « Il met un accent particulier sur les mesures de vigilance, notamment les règles éthiques en la matière, et édicte des principes nouveaux de protection en vue de garantir les droits, ainsi que les conditions matérielles et techniques adaptées aux exigences de rigueur scientifique et de sécurité des volontaires qui se prêtent aux essais cliniques », a-t-il dit.

