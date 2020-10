Santé/Le prix Nobel de médecine 2020: trois scientifiques sacrés pour la découverte du virus de l’hépatite C

Les Américains Harvey J Alter et Charles M Rice, et le scientifique britannique Michael Houghton ont reçu lundi le prix Nobel de médecine ou de physiologie pour la découverte du virus de l’hépatite C.

Le chef du Comité Nobel, Thomas Perlmann, a annoncé les lauréats à Stockholm. L’annonce a été faite le lundi 5 octobre 2020 au Forum Nobel au Karolinska Institutet à Stockholm. Les prix Nobel de médecine, de physique et de chimie sont le summum de la réalisation scientifique, honorant les grands esprits et les découvertes qui changent la vie. Le lauréat du prix Nobel 2020 de physiologie ou de médecine est décerné par l’Assemblée Nobel du Karolinska Institutet, Stockholm, Suède.

Avant eurs travaux, la découverte des virus de l’hépatite A et B avait été un pas décisif, mais la majorité des cas d’hépatite à diffusion hématogène restait inexpliquée. La découverte du virus de l’hépatite C a révélé la cause des autres cas d’hépatite chronique et a rendu possible des analyses de sang et de nouveaux médicaments qui ont sauvé des millions de vies. Le prix Nobel de cette année est décerné à trois scientifiques qui ont apporté une contribution décisive à la lutte contre l’hépatite à diffusion hématogène, un problème de santé mondial majeur qui cause la cirrhose et le cancer du foie chez les personnes du monde entier.

beninw

Comments

comments