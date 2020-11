Santé : les vertus de l’eau chaude

Vous saurez dès aujourd’hui comment l’eau chaude peut vous sauver la vie. Un groupe de médecins japonais a confirmé que l’eau chaude est 100% efficace pour résoudre certains problèmes de santé COMME:

1 Migraine

2 Hypertension artérielle

3 Pression artérielle basse

4 Douleur des articulations

5 Augmentation et diminution soudaine des battements cardiaques

6 épilepsie

7 Augmentation du taux de cholestérol

8 Toux

9 Malaise corporel

10 Douleur Golu

11 Asthme

12 Coqueluche

13 Blanchiment des veines

14 Maladies liées à l’utérus et à la vessie

15 problèmes d’estomac

16 Faible appétit

17 Aussi toutes les maladies liées aux yeux, à l’oreille et à la gorge.

18 Maux de tête

COMMENT UTILISER DE L’EAU CHAUDE?

Levez-vous tôt le matin et buvez environ 4 verres d’eau chaude lorsque l’estomac est vide. Vous ne pourrez peut-être pas boire 4 verres au début mais avec le temps vous y parviendrez.

REMARQUE: ne pas manger quoi que ce soit dans les 45 minutes qui suivent la prise de l’eau.

La thérapie à l’eau tiède résoudra les problèmes de santé dans un délai raisonnable tel que:

✔ Diabète en 30 jours

✔ Pression artérielle en 30 jours

✔ Problèmes d’estomac en 10 jours

✔ Tous les types de cancer en 9 mois

✔ Blanchiment des veines en 6 mois

✔ Faible appétit en 10 jours

✔ Uterus et maladies apparentées en 10 jours

✔ Problèmes de narine, d’oreille et de gorge en 10 jours

✔ Les problèmes de menstruation des femmes en 15 jours

✔ Maladies cardiaques en 30 jours

✔ Mal de tête / migraine en 3 jours

✔ Cholestérol en 4 mois

✔ L’épilepsie et la paralysie en continu dans 9 mois

✔ Asthme en 4 mois

L’EAU FROIDE EST MAUVAISE POUR VOUS.

Si l’eau froide ne vous affecte pas à un jeune âge, cela vous nuira à la vieillesse.

L’eau froide ferme 4 veines du cœur et provoque une crise cardiaque. Les boissons froides sont les principales raisons de la crise cardiaque.

Il crée également des problèmes dans le foie. Il rend la graisse collée au foie. La plupart des personnes qui attendent la transplantation du foie sont victimes de la consommation d’eau froide.

L’eau froide affecte les parois internes de l’estomac. Elle affecte le gros intestin et entraîne un cancer.

VEUILLEZ NE PAS GARDER CETTE INFORMATION POUR VOUS-MEMES.

