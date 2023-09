santé sexuelle et reproductive: Une étude évalue l’impact sur des adolescent(e)s en Côte d’Ivoire

Essentiellement mené dans le Haut-Sassandra pour la partie ivoirienne, le projet « Interaction entre violences sexistes et santé sexuelle et reproductive chez les adolescentes en Afrique de l’ouest », ou ‘‘Capavi Santé Rgp Uaca-Crdi’’, a rendu ses conclusions hier. Le rapport final de cette étude, réalisée avec le soutien technique et financier du Centre de recherche pour le développement international (Crdi) du Canada, a donné lieu, le jeudi 21 septembre, à un atelier à l’hôtel Belle Côte à Cocody.

Le programme, qui a démarré en 2020 sous la direction d’Auguste Blibolo, avait pour enjeu de contribuer à terme à la réduction du nombre de victimes ou auteurs des violences sexuelles sexo-spécifiques, des Ist-Vih et des grossesses précoces. Il a été essentiellement mis en œuvre dans le Haut-Sassandra avec un échantillon de 665 adolescent(e)s. Ces personnes cibles ont participé à des causeries éducatives et à des enseignements sur la prévention des risques sexuels.

En termes de résultats, le projet a contribué à réduire de 15% le risque d’exposition à une grossesse précoce chez les adolescentes enquêtées.

Il y a eu trois fois moins de victimes Ist-Vih chez les bénéficiaires que chez les non bénéficiaires. En ce qui concerne les comportements à risques, les parents ont noté que 66 % des ados bénéficiaires ont abandonné les sorties nocturnes, 54 % les fréquentations de prédateurs sexuels et 47 % les violences sexuelles et sexistes. 96 % des parents ont observé que leur enfant bénéficiaire est devenu plus respectueux. 86 % affirment discuter dorénavant de sexualité avec leur progéniture.

La représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (Mffe), Solange Amethier, a dans son discours d’ouverture de cet atelier régional, rappelé que 3 filles sur 5 et 2 garçons sur 3 témoignent avoir été une fois victimes de violences. Elle s’est félicitée des acquis de l’étude qui a mis en avant l’implication des adolescents, des familles et les communautés dans les prises de décision.

L’ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire, Anderson Blanc, a relevé que le projet financé par son pays vise surtout à réduire les écarts d’éducation et de connaissance des adolescents dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive et des violences sexistes. Il a marqué l’engagement du Canada à accompagner les pays francophones à l’usage des services de planification familiale. Le projet Capavi a été mené en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal et au Togo.