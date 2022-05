Santé: tension artérielle élevée, voici la recette naturelle imparable pour la ramener à la normale

L’hypertension est une augmentation de la pression exercée par le sang à l’intérieur des artères (vaisseaux qui transportent le sang à partir du cœur). Elle est habituellement causée par la constriction ou le rétrécissement des artères. Voici une recette de Claude Djankaki pour la ramener à la normale.

La tension artérielle est considérée comme étant élevée lorsque que votre tension systolique est de 140 mm Hg ou plus et que votre tension diastolique est de 90 mm Hg ou plus. À de tels niveaux, la force qu’exerce le sang contre les parois de vos artères est trop élevée, et la charge de travail de votre cœur s’augmente. Elle pourrait alors favoriser d’accident vasculaire cérébral et des crises cardiaques. Claude Djankaki nous propose une recette à base de la plante appelé « pervenche de Madagascar », ou « bonjour bonsoir » pour rapidement guérir la tension artérielle élevée.

A l’en croire, si vous avez une forte tension artérielle qui résiste au traitement médical, il suffit de chercher ces feuilles, les laver soigneusement et les piler dans un mortier sans y ajouter d’eau.

Ensuite extraire un petit verre talokpémi que vous buvez en pleine crise de tension. Ce faisant, la tension descend et vous êtes définitivement guéri. Cependant, il ne faudrait pas l’essayer si la tension est normale.

