Sarah Ferguson a dû subir une mastectomie : ses poignantes confidences

Elle est la forte tête de la famille royale mais également une femme solide. Sarah Ferguson a dévoilé ce 25 juin 2023 avoir été soignée pour un cancer du sein, ayant appris sa maladie au détour d’un examen de routine. Dans le dernier épisode de son podcast mis en ligne ce 26 juin, Fergie en dit plus.

Elle tient à rester complètement honnête sur sa maladie. La duchesse d’York, Sarah Ferguson, a révélé ce 25 juin 2023 avoir été opérée à la suite d’un cancer du sein. La mère de Beatrice et Eugenie avait réussi à garder le secret jusque là, célébrant la naissance de son dernier petit-fils Ernest et faisant la promotion de son dernier livre sans en toucher un mot. “Fergie” avait pourtant tout prévu : elle avait enregistré un épisode de son podcast “Tea Talks with the Duchess and Sarah”, la veille de sa masectomie, celui-ci ayant été mis en ligne ce 26 juin.

Sarah Ferguson y parle de l’importance de se faire dépister : “Demain, je vais subir une masectomie. Je veux que chaque personne qui écoute ce podcast aille se faire contrôler, se fasse dépister, allez-y,” a-t-elle demandé aux auditeurs. Elle révèle que c’est sa soeur qui l’a forcée à aller passer un examen de routine, sinon elle n’y serait pas allée. Cette opération est une renaissance pour la duchesse d’York qui compte en sortir “en super forme, et super forte”.

Sarah Ferguson très active ces derniers temps

Si son absence à Royal Ascot a été remarquée cette semaine, on ne peut pas dire que Sarah Ferguson était inactive ces derniers temps. Le 1er juin dernier, la duchesse d’York a publié un nouveau roman en France, La Lady aux secrets (Éditions Harlequin) et avait pris le temps, à cette occasion, de répondre aux questions de Gala.fr. Autre activité notable : son podcast intitulé “Tea Talks with the Duchess and Sarah” et dans lequel Sarah Ferguson se plait depuis plusieurs jours au jeu des révélations.